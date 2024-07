Faire quelques foulées pour garder la forme, miser sur du fractionné pour accroître son endurance ou se classer au marathon de Paris : chacun a ses propres objectifs en matière de running. Pour les atteindre sans mettre à mal son corps, encore faut-il avoir les bonnes chaussures. Retour sur les éléments à vérifier avant d’acheter.

Pour pratiquer la course à pied, sur le papier, rien de plus simple. Une tenue confortable, des baskets de running, et le tour est joué. Avec une subtilité toutefois : pas question de sauter sur la première paire de baskets fashion que vous apercevez, ni même sur la plus chère.

La course à pied étant un sport à fort impact, et donc éprouvant pour le corps, il est essentiel de choisir une paire de baskets optimisée pour votre parcours, votre pratique et votre morphologie.

Choisir une paire optimisée pour sa propre pratique du running

Courir, voilà un terme bien générique qui abrite de multiples disciplines. Simple footing, running fractionné à haute intensité, course athlétique sur circuit, marathon, ou encore trail, les variantes ne manquent pas.

Sur béton ou en forêt, vous n’avez pas besoin des mêmes chaussures de running. // Source : Nathalie Desiree via Unsplash

C’est sans compter les différents types de terrains susceptibles d’être foulés. Car si certains se contentent de courir dans les rues de la ville, d’autres préfèrent battre le sable fin, œuvrer sur des chemins de terre, ou encore profiter de la fraîcheur des sentiers montagneux.

Pour répondre au mieux aux besoins des adeptes de course à pied, débutants comme aguerris, les fabricants enrichissent régulièrement leurs gammes de baskets. En jouant sur les amortis, le crampon des semelles, le poids des chaussures et leur revêtement, ils s’adaptent ainsi à chaque pratique.

Certaines marques proposent aussi des modèles polyvalents, avant tout pensés pour les débutants désireux de se mettre à l’épreuve aussi bien sur tapis de course qu’à l’extérieur.

Misez sur une chaussure adaptée à votre foulée

Pronatrice, neutre ou supinatrice : chaque personne dispose de sa propre foulée. Il ne s’agit pas là de mesurer la longueur de vos pas, mais de comprendre comment votre pied prend appui sur le sol.

Bien analyser sa foulée pour éviter les risques de blessures // Source : Nicolas Hoizey via Unsplash

Cet élément est essentiel à connaître, car sans une semelle adaptée, le confort et la stabilité risquent d’être mis à mal, tout comme la performance.

Pour analyser votre foulée, c’est très rapide. Inutile de se rendre chez un spécialiste, une simple paire de chaussures usagée suffit, idéalement des baskets, des sneakers, ou des tennis. Ensuite, une petite analyse de la semelle s’impose :

si une usure apparaît sur la partie intérieure (à gauche sur une chaussure droite et inversement), votre foulée est dite « pronatrice » ;

si l’usure est marquée sur l’extérieur, alors votre foulée est « supinatrice » ;

si seul le centre de la chaussure semble abîmé, votre foulée est probablement neutre.

Certaines marques se sont attachées à créer des modèles spécifiquement pour chaque type de foulée. Avant de jeter son dévolu sur un modèle précis, mieux vaut donc vérifier qu’il soit bien adapté à la vôtre. Les sites spécialisés dans le running comme i-Run l’indiquent sur la plupart de leurs paires.

Opter pour la bonne taille

On ne choisit pas ses baskets comme ses chaussures de ville. Le pied ayant tendance à gonfler durant la course, il est essentiel de tabler sur une pointure supplémentaire afin de rester à l’aise en toutes circonstances.

Mais gare à ne pas viser trop grand, au risque de voir votre pied glisser d’avant en arrière et de vous blesser, faute d’un bon maintien de vos chevilles.

Pour ne pas se tromper, le mieux reste de les essayer // Source : Alexandr Podvalny via Unsplash

Toutes les marques ne chaussant pas de la même manière, mesurez bien la longueur et la largeur de vos deux pieds (et non de vos chaussures habituelles !) puis reportez-vous au guide des tailles. La plupart des boutiques en ligne spécialisées dans le running l’indiquent.

Essayer avant d’acheter

Pour être certain de faire le bon choix, surtout au niveau de la taille, le mieux est d’essayer sa future paire de baskets avant de l’adopter. Mais veillez à bien mettre les bonnes chaussettes, celles avec lesquelles vous prévoyez de courir. Idéalement, faites même quelques foulées dans les allées du magasin.

C’est le seul moyen efficace de vous assurer que vos futures chaussures de running vous conviennent réellement. Il serait dommage d’être contraint de faire demi-tour en pleine session de footing en raison d’une couture mal positionnée !

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer en boutique, les sites spécialisés comme i-Run vous accordent jusqu’à 30 jours pour retourner gratuitement vos baskets. Vous avez donc le temps de les essayer confortablement avant de vous décider.

