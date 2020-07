8BitDo a levé le voile sur une petite manette Xbox sous licence Microsoft, destinée au Project xCloud, le service de jeux vidéo en streaming actuellement en bêta.

Si Microsoft travaille sur le lancement de la Xbox Series X (et de la potentielle Xbox Series S), il doit également s’activer sur Project xCloud — son service de cloud gaming aux contours commerciaux encore flous. Alors qu’on n’en connaît ni la date de sortie ni la grille tarifaire, le fabricant 8BitDo a dévoilé une petite manette spécialement conçue pour Project xCloud, sous licence officielle.

Présenté sur le site officiel, le pad en question prend la forme d’une mini manette Xbox dont le design rappelle celui de la console Super Nintendo. Baptisé SN30 Pro et compatible uniquement avec Android, il est livré avec un clip permettant de fixer son smartphone (orientable sur deux axes). On peut aussi l’utiliser sur une tablette, grâce au Bluetooth.

À lire : Nos premières impressions sur Project xCloud

Une manette micro pour Project xCloud

La SN30 Pro est une excellente alternative à la manette Xbox pour une raison évidente : sa taille facilite le transport, quand bien même l’ergonomie en pâtit. 8BitDo fait par ailleurs l’éloge de son logiciel Ultimate Software, lequel permet de reconfigurer les boutons, de personnaliser les sticks ou encore d’ajuster la course des gâchettes. On pourra même créer des profils et passer de l’un à l’autre rapidement en fonction des besoins.

Mesurant 144 x 63,4 x 33 millimètres et pesant 111 grammes, la SN30 Pro offre une autonomie de 16 heures et se recharge en USB-C (1 à 2 heures pour faire le plein de la batterie de 480 mAh). Le produit est d’ores et déjà disponible en précommande sur Amazon US, moyennant 44,99 dollars. Le lancement est prévu pour le 21 septembre, ce qui ne veut pas dire que la formule finale de Project xCloud sera aussi proposée à cette date.

On rappelle que le service de cloud gaming de Microsoft est actuellement testé en bêta fermée dans plusieurs pays, y compris la France. Les inscriptions au programme se passent à cette adresse.

Crédit photo de la une : 8BitDo