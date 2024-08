Lecture Zen Résumer l'article

Winter Burrow est un jeu de survie qui nous glisse dans la peau d’une souris mignonne, désireuse de reconstruire sa maison d’enfance. Mignon et cosy. On y a joué lors de la gamescom 2024.

Les jeux de survie sont généralement associés à un univers sombre et déprimant. Le but est souvent de créer une ambiance qui motive à se surpasser et à avancer dans la bonne direction. Winter Burrow, lui, prend le contrepied avec une atmosphère plus cosy, un élément distinctif assumé et arboré fièrement sur sa fiche accessible sur Steam.

Il faut dire que Winter Burrow nous invite à incarner une souris orpheline qui a un rêve : quitter la ville pour rebâtir la maison de son enfance, située en pleine nature. Pour cela, le héros compte mettre à profit les techniques que lui a enseignées sa tante, qui était censée s’occuper de la maison. Ce ne sera pas une mince affaire, puisque le terrier ne ressemble plus à ce havre de paix d’antan. Notre souris a du pain sur la planche, mais beaucoup de volonté pour parvenir à ses fins.

N’est-il pas chou avec ses habits d’hiver ? // Source : Noodlecake

Winter Burrow est un jeu de survie qui apaise l’esprit

Démo jouable À noter que Winter Burrow est disponible sous la forme d’une démo jouable, à télécharger sur Steam depuis le 22 août. La sortie est prévue pour 2025.

Si Winter Burrow se présente comme un jeu de survie « cosy », il reprend à son compte tout ce qui fait le sel des autres expériences. Le gameplay s’articule autour de ressources à récolter, qu’il faudra utiliser pour réparer ou améliorer du mobilier, ou encore pour façonner d’autres objets utiles. Ainsi sera-t-on très vite invité à concevoir une hache de fortune (pour couper du bois), puis à tricoter un pull-over (pour résister au froid) et à concocter des recettes réconfortantes. La progression se veut des plus logiques, sachant que le studio Pine Creek Games n’a pas voulu imaginer des environnements générés de manière aléatoire.

Les ressources dont a besoin notre héros se trouvent bien évidemment à l’extérieur de l’habitation. Mais, comme il fait très froid dehors, on ne pourra pas s’y aventurer éternellement. Cette contrainte sous-entend qu’il faut veiller à ne pas trop s’éloigner, sous peine de se transformer en glaçon en plein milieu du chemin de retour (l’écran devient glacé quand la situation est critique). Outre la température corporelle, qu’on pourra gérer avec des sources de chaleur (une cheminée dont on devine les craquements et l’odeur), il faudra composer avec la faim et l’énergie.

Visuellement, c’est adorable. // Source : Noodlecake

On n’a jamais senti un sentiment d’urgence en jouant à Winter Burrow, ce qui préfigure une expérience assez reposante et plus accessible que la moyenne du genre. On s’imagine très bien y jouer avec un rythme de papy/mamie (on peut tricoter !), en profitant d’un voyage accueillant, tout de même nimbé de quelques mystères à percer. En effet, il sera possible de croiser quelques autochtones pour obtenir de l’aide en cas de besoin et fournir quelques leviers narratifs pour ne pas se sentir seul et isolé. Ce ne sera pas un luxe au regard de la tâche qui attend la souris.

Tout porte à croire que Winter Burrow prendra des allures de fable à mesure que le paradis d’autrefois renaît petit à petit. On espère simplement que Pine Creek Games saura soigner l’aspect technique (l’image tressaute un peu) et donner un soupçon de dynamisme en plus à l’ensemble. En attendant, qu’il est bon de voir un jeu aussi mignon et inoffensif tenter de tracer sa route au milieu de toute la violence régurgitée par la plupart des jeux vidéo.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+