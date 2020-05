Tous les mois, Amazon Prime Video se dote de nouveaux contenus, dont peuvent profiter ses abonnés. En juin 2020, ce sont plusieurs séries de catalogue qui rejoignent la plateforme.

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, elle mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video s’enrichit. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

En juin 2020, Amazon ajoute toute une palanquée de séries que certains ont déjà regardé en boucle, comme Nip/Tuck, Smallville, Fringe, Les Frères Scott, Le Prince de Bel-Air ou encore The Vampire Diaries. Côté programme maison, on peut miser sur Heirs of the Night.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Séries

Smallville, saison 1 à 9 — 3 juin

Vous souvenez de la trilogie du samedi sur M6 ? Eh bien ce rendez-vous — du samedi, sur la chaîne M6 — diffusait par exemple Smallville, série centrée sur l’adolescence de Superman (quand il n’est pas encore Superman, du coup).

Nip/Tuck, saison 1 à 5 — 3 juin

La vie tourmentée de deux chirurgiens esthétiques très populaires. Humour noir, histoire d’amour déchirantes et scènes médicales explicites au programme.

Newport Beach, saison 1 à 4 — 3 juin

The Vampire Diaries, saison 1 à 8 — 3 juin

Une jolie jeune fille est tiraillée entre deux frères vampires — beaux gosses. Sous ses airs de série niaise, The Vampire Diaries se révèle vite comme un Buffy contre les vampires 2.0. Bref, c’est beaucoup mieux que ce qu’on croit.

Le Prince de Bel-Air, saison 1 à 6 — 3 juin

Si on vous dit Will Smith ?

Les Frères Scott, saison 1 à 9 — 3 juin

Des belles femmes, des beaux mecs. Et, au milieu, deux demi-frères que tout sépare. Après tant d’années, vous avez le droit d’assumer.

Fringe, saison 1 à 5 — 3 juin

Animal Kingdom, saison 1 à 3 — 3 juin

Adaptation de l’excellent film Animal Kingdom, centré sur une famille de criminels.

Lego City Adventures, saison 1 — 3 juin

El Presidente, saison 1 — 5 juin

Le scandale de l’affaire d’un petit président de club de football chilien qui sort de l’ombre pour devenir un joueur clé d’un club de 150 millions de dollars. Conspiration et fraudes sont de la partie.

Heirs of the Night, saison 1 — 5 juin

Encore un truc avec des vampires, pour une histoire de vieux clans qui doivent unir leurs forces. Classique.

The Handmaid’s Tale, saison 3 — 6 juin

L’une des meilleures séries dystopiques de ces dernières années. Une quatrième saison est en préparation.

Modern Family, saison 10 — 15 juin

LOL : Last One Laughing Australie — 19 juin

Le pitch donne envie : dix comédiens sont enfermés dans une maison avec la tâche de faire rire les autres en restant 100 % sérieux. Rira bien qui rira le dernier.

Bibi & Tina — 30 juin

C’était sur Netflix à un moment.

Films

The Best of Enemies — 1er juin

Une adaptation du récit « The Best of Enemies : Race and Redemption in the New South » de Osha Gray Davidson.

Rogue Warfare — 1er juin

Nanar en vue : un groupe réunissant les meilleurs militaires du monde est formé pour lutter contre le terrorisme.

Rogue Warfare : The Hunt — 1er juin

Deuxième nanar en vue.

Rogue Warfare 3 : Death of a Nation — 1er juin

Jamais deux sans trois.

7500 — 19 juin

Joseph Gordon-Levitt (Inception) incarne un pilote d’avion menacé par des hommes armés alors qu’il vole entre Berlin et Paris.

Chicken Run — 19 juin

Wallace et Gromit avec des poules (c’est très bien).

Humour

Baptiste Lecaplain – Origines — 2 juin

Elie Semoun – À partager — 3 juin

Crédit photo de la une : Warner Bros.