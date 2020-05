De nombreuses séries originales de Netflix reviennent au cours de ce mois de juin 2020 sur la plateforme française.

Juin 2020 sera un mois particulier en France : le déconfinement partiel, entre zones rouges et zones vertes, empêche une partie des Français de reprendre des activités totalement normales.

Du côté de Netflix, qui a gagné plus de 15 millions d’abonnés dans le monde en réponse à la pandémie de coronavirus, les choses ne changent pas pour l’instant : la plateforme de vidéo à la demande (SVOD) mettra en ligne de nombreux nouveaux contenus exclusifs en juin, dont les tournages et productions étaient déjà bouclés depuis longtemps avant les mesures de confinement.

Chaque mois, nous vous proposons une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Les séries sur Netflix France en juin

Supergirl, saison 4 — 1er juin

Ce n’est pas une série originale Netflix, mais c’est une bonne nouvelle pour les fans de la production DC Comics.

La Fête à la maison, saison « des adieux » — 02 juin

13 Reasons Why, saison 4 — 5 juin

Oui, 13 Reasons Why aurait dû s’arrêter à sa première saison, et pourtant, il y en a eu trois autres. Celle-ci sera la dernière.

Queer Eye, saison 5 — 05 juin

Rick and Morty, saison 4 — 16 juin

Jusqu’ici, la saison 4 de Rick and Morty était diffusée uniquement sur Adult Swim ou Canal+. Netflix ajoutera ce dernier volet (en deux parties) en juin.

The Politician, saison 2 — 19 juin

La série de Ryan Murphy sur les ambitions politiques d’un jeune garçon gay est déjà de retour pour une deuxième saison.

RuPaul’s Drag Race, saison 12 — date non indiquée

La diffusion de la saison 12 a débuté en février aux États-Unis.

Les films sur Netflix France en juin

Grease — 1er juin

You’re the one that I want, you are the one I want, hou hou hou

Vanilla Sky — 1er juin

Oui, Tom Cruise faisait déjà ses propres cascades.

Da 5 Bloods : Frères de sang

Un film de Spike Lee produit par Netflix.

Cinquante nuances plus sombres — 13 juin

Merci Patron ! — 24 juin

Le Grinch — 30 juin

Scarface — 30 juin

Les documentaires sur Netflix France en juin

Babies, partie 2 — 19 juin

Père et soldat — 19 juin

Team USA : scandale dans le monde de la gymnastique — 24 juin

Sport d’ailleurs — 26 juin

L’occasion de découvrir des sports méconnus, comme le meilleur sport du monde, le roller derby.