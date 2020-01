CD Projekt Red a pris la décision de repousser Cyberpunk 2077, le jeu le plus attendu de l'année 2020. Rendez-vous en septembre.

Celles et ceux qui pensaient passer tout leur été sur Cyberpunk 2077 vont devoir se raviser. Dans un tweet publié le 16 janvier, CD Projekt Red a annoncé une très mauvaise nouvelle : le RPG prévu sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia a été décalé au 17 septembre 2020. Il devait initialement sortir le 16 avril.

Le studio polonais assume comme il se doit ce retard en indiquant noir sur blanc jaune qu’il avait besoin de ces quelques mois supplémentaires pour terminer le développement. Selon ses dires, Cyberpunk 2077 est bel et bien « terminé et jouable ». Mais « il y a encore du travail » pour faire du jeu sa « réussite suprême sur cette génération. » En somme, l’ambition est plus que jamais de faire beaucoup mieux que The Witcher 3 : Wild Hunt, qui avait essuyé deux retards.

Cyberpunk 2077 rejoint la liste des gros jeux retardés

« Night City [la ville du jeu] est massive — pleine d’histoires, de contenus et d’endroit à visiter, et, au regard de cette complexité et de cette échelle, nous avons besoin de plus de temps pour tester, corriger et peaufiner », ajoute CD Projekt Red. La firme promet d’être plus transparente sur les progrès réalisés. On peut penser que Cyberpunk 2077 en profitera pour se signaler durant l’E3 2020, peut-être avec une démo jouable (puisque personne n’a encore posé les mains dessus).

Les plus optimistes diront que cela laissera le temps à celles et ceux qui se sont (re)mis à The Witcher 3 : Wild Hunt — sous l’impulsion de la série diffusée sur Netflix –pour voir le bout des aventures de Geralt. En cinq mois, c’est largement suffisant.

À noter que Cyberpunk 2077 n’est pas le seul gros jeu du premier semestre 2020 à être reporté de plusieurs semaines. The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake ou encore Marvel’s Avengers ont subi le même sort avant lui.

