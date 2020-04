Disney+ propose des centaines de contenus, notamment des films que vous avez probablement déjà vus des dizaines de fois. Quels sont les immanquables de la plateforme, sur lesquels vous pouvez vous ruer dès à présent ? On fait le point.

Après des mois et des mois de teasing et de précisions, c’est enfin le grand jour : Disney+ est disponible en France le 7 avril 2020. La chronologie des médias freine un peu les ambitions de l’entreprise en matière de diffusion de productions récentes. Mais le catalogue reste suffisamment important, en quantité (500 films et 150 séries) comme en qualité, pour passer de longues minutes à réfléchir sur les premiers films que l’on sera ravis de (re)dévorer.

C’est pourquoi la rédaction de Numerama a sélectionné dix incontournables parmi les centaines de contenus accessibles à partir du 7 avril au moyen d’un abonnement. Du Star Wars, des super-héros, des films d’animation et même un excellent documentaire… Sur Disney+, les occasions de se remémorer quelques bons souvenirs — voire d’en créer des nouveaux — ne manquent pas.

Dix incontournables disponibles sur Disney+ en France

Avengers

On peut reprocher beaucoup de choses aux films du Marvel Cinematic Universe mais force est reconnaître que l’empire érigé par Disney a permis au moins une chose : réaliser le rêves de beaucoup d’enfants qui lisaient des comics. Sur ce point, le tout premier Avengers ressemblait en apparence à un projet casse-gueule, puisqu’il osait réunir plusieurs super-héros sur une même affiche. En résulte un grand spectacle où chacun a droit à son quart d’heure de gloire. On pense notamment à l’immense bataille dans les rues de New York, haletante et spectaculaire.

Les Gardiens de la Galaxie

On pourrait presque affirmer que Les Gardiens de la Galaxie est la version « cour de récré » d’Avengers. Prenez une bande-son feel good, des personnages têtes à claques qui font n’importe quoi et un scénario prétexte et vous obtiendrez un film zinzin susceptible de vous arracher plus d’un rire. On rappelle d’ailleurs qu’un troisième film est en préparation, toujours par le même réalisateur, preuve de la popularité de ces gardiens vraiment pas comme les autres.

Free Solo

Non, Free Solo n’est pas un film Star Wars mais un vrai exploit humain, en l’occurence celui d’Alex Honnold. Ce grimpeur professionnel a escaladé El Capitan — 900 mètres — en solo intégral (lire : sans corde). Cette performance nécessite une concentration et une maîtrise sans aucune faille, puisque le danger de mort est omniprésent. Le documentaire, récompensé d’un Oscar, s’intéresse notamment à toute la préparation de l’ascension.

Mary Poppins

Qui n’a jamais rêvé d’avoir Mary Poppins comme nounou ? La nurse la plus célèbre d’Hollywood est un joyaux de Disney. Et le personnage, avec lequel beaucoup ont grandi, est l’un des plus populaires de la multinationale. Comédie musicale, Mary Poppins est une petite sucrerie qui se dévore sans faim, une bouffée d’air frais devenue classique. Récemment, Disney lui a offert une suite plutôt réussie mais il faudra attendre pour la voir sur la plateforme de streaming, car elle est sortie en salles depuis moins de 36 mois (chronologie des médias oblige).

Monstres & Cie

Pixar a l’art de transformer les choses effrayantes en récits mignons. Dans Monstres & Cie, le studio imagine un monde où des monstres doivent provoquer des sueurs froides aux enfants pour alimenter leur ville baptisée Monstropolis. Problème ? Ils ont eux-mêmes une peur bleue des mômes, et la situation ne s’arrange pas quand Bouh, une petite fille, pénètre leur monde.

Wall-e

Impossible de ne pas tomber amoureux de Wall-e, petit robot choupi de nettoyage abandonné sur une terre en désolation. Son quotidien est bouleversé le jour où il fait la rencontre d’un robot beaucoup plus évolué, qui vient de l’espace. Ce coup de foudre instantané va provoquer chez lui l’envie de quitter sa zone de confort, vers un inconnu que personne ne soupçonnait. Wall-e est avant tout un film sur l’amour et c’est ce qui le rend si attachant.

Star Wars, Épisode V : L’Empire contre-attaque

En France, il faudra patienter un peu pour enchaîner toute la saga Star Wars, centrée sur la famille Skywalker et terminée par Star Wars : L’Ascension de Skywalker en décembre 2019. Dans le canon, Disney+ ne permet de (re)voir que les sept premiers films — de La Menace fantôme au Réveil de la Force. Dès lors, le meilleur opus reste incontestablement L’Empire contre-attaque, mis en scène par Irvine Kershner. Non content de s’ouvrir sur une immense bataille, le blockbuster propose l’un des cliffhanger les plus cultes du Septième Art.

Le Roi lion

Coïncidence (ou pas), la chaîne Canal+ diffusera, mardi 7 avril à 21h, le film d’animation Le roi lion (celui réalisé par Jon Favreau et sorti l’été dernier). Mais, le même jour, on pourra plutôt jeter son dévolu sur l’original, beaucoup plus mignon et charmant. Préparez quand même vos mouchoirs pour la scène tragique… et vos cordes vocales pour chanter Hakuna Matata le moment venu.

Pirates des Caraïbes : la Malédiction du Black Pearl

La saga Pirates des Caraïbes, née d’une attraction, n’a cessé de couler. Mais il ne faudrait pas oublier que le premier opus est un divertissement familial réussi. Porté par un Johnny Depp qui livre l’un des rôles de sa vie (un pirate patibulaire et très maniéré), Pirates des Caraïbes : la Malédiction du Black Pearl est drôle et captivant. Il est simplement dommage que les suites n’aient pas été à la hauteur (même si la trilogie initiale se tient plutôt bien, finalement).

Raiponce

Inspiré du conte de Grimm éponyme, Raiponce relate les aventures d’une fille qui dispose d’une chevelure aux propriétés étonnantes. Résolument moderne, le film d’animation est drôle et bien écrit. On garde encore en mémoire quelques scènes visuellement ébouriffantes, dans le sillage de celles des lanternes, quand l’héroïne s’étonne de la beauté du spectacle. Comme le public.

