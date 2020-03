Fortnite a connu de nombreux bugs ce mardi 17 mars au soir, sur toutes les plateformes.

Ralentissements, problèmes de connexion, lag, impossibilité de jouer avec ses amis, problèmes avec la boutique en ligne… Fortnite a connu de nombreux problèmes ce mardi 17 mars 2020 au soir. Le compte Twitter officiel français du jeu vidéo en ligne a confirmé ces pannes à 19h45 : « Nous vous tiendrons informés lorsqu’ils seront corrigés », pouvait-on lire.

Deux heures plus tard, un nouveau message a été publié : « Nos équipes travaillent toujours à la résolution de ces soucis. » Ce n’est qu’à 23h30 que le message salutaire est arrivé : « Les soucis de connexions, matchmaking, listes d’amis et autres services sont résolus. »

Nos équipes ont enfin réussi à réparer les dégâts causés par une certaine maniaque des explosifs. Les soucis de connexions, matchmaking, listes d'amis et autres services sont résolus. https://t.co/Y46KChrzzN pic.twitter.com/IpY16ZcEfD — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) March 17, 2020

De nombreux joueurs et joueuses ont eu le temps de faire savoir sur le réseau social qu’ils n’avaient plus accès au jeu.

Des problèmes après la mise à jour 12.20

Le jeu de construction et de survie, très populaire, semble rencontrer ces soucis depuis l’arrivée de la mise à jour 12.20 du 16 mars au soir, qui doit notamment incorporer des hélicoptères qu’il sera possible de piloter au-dessus de l’île. Cette mise à jour a apporté de nombreux changements au mode « Sauver le monde » — qui n’est pas le même que le mode Battle Royale, le plus connu, où 100 joueurs sont lâchés sur une île et doivent s’éliminer.

Sur le site downtedector, où les internautes peuvent signaler les problèmes qu’ils repèrent sur certaines plateformes, on peut voir que le pic a débuté aux alentours de 20 heures en France.

L’eShop de Nintendo est aussi dans les choux

Dans la journée, les joueurs sur Nintendo Switch connaissaient déjà des soucis, provoqués par un autre énorme bug, celui de l’eShop de Nintendo qui n’a pas fonctionné de la journée du 17 mars. La rédaction de Numerama a ainsi pu remarquer qu’il était impossible de jouer à Fortnite sur Switch depuis le début de la journée. C’est finalement aux alentours de 23h30 que l’eShop était à nouveau accessible via Switch, ainsi que Fortnite.

À cause de la pandémie du coronavirus, de nombreuses personnes sont contraintes de rester chez elles, ce qui profite aux plateformes en ligne, et notamment celles de jeux vidéo. Alors que Steam a connu son pic le plus haut d’utilisateurs simultanés pendant le week-end (20 millions en 24 heures), Fortnite est l’un des jeux vers lesquels les habitants se tournent le plus.