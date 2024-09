Lecture Zen Résumer l'article

Il a fallu sept ans à un passionné de Minecraft pour atteindre les Far Lands, une zone du jeu très éloignée qui est considérée comme les limites de la carte. Il n’est que le huitième à le faire.

« J’ai battu ton jeu, Markus Persson », se réjouit Celestialgaze dans un tweet publié le 31 août. Ce passionné vient tout juste de réaliser un exploit rare : atteindre les limites de la carte de Minecraft — une zone connue sous le nom Far Lands, tellement éloignée du point de départ que la génération procédurale y est défaillante. Les versions les plus récentes du jeu culte ne l’ont plus, d’ailleurs.

Celestialgaze a commencé son périple éprouvant, consistant à voyager sur un total de 12 550 821 blocs, le 13 août 2017. « Il n’y a que sept personnes qui sont parvenues à le faire. Et je vais être la huitième », indique-t-il dans la description de son dernier live qui a montré ses 100 000 derniers blocs franchis — équivalent une durée approximative de sept heures. Il a eu besoin de six tentatives pour parvenir à ses fins, celle qui lui a permis d’aller au bout a débuté en 2021.

Il atteint les limites de Minecraft // Source : Twitter

Il atteint les limites de Minecraft au bout de 7 ans

Si cette prouesse a vraiment démarré le 10 février 2021 (les cinq tentatives précédentes ont été des échecs), Celestialgaze estime que le temps de jeu estimé peut être trompeur. Il fait savoir : « Je n’ai marché que 12 jours en 2021 et un jour en 2022, pour 166 jours actifs sur les 1 297 possibles entre le 10 février 2021 et aujourd’hui [le 31 août]. » Ce qui veut dire qu’un acharné pourrait mettre quelques mois pour l’imiter.

Sur cette notion de rapidité, le créateur Kurt J. Mac, qui a entrepris la même aventure en mars 2011 et devrait la terminer en 2025, précisait dans les colonnes de PcGamesN en 2021 : « Oui, il est possible de marcher pendant huit heures par jour et d’atteindre les Far Lands en deux mois, mais vous n’apprécierez pas le voyage (…). C’est l’opposé d’un speedrun. Il faut ralentir. La vie est longue, on peut se relaxer et apprécier. »

Il n’empêche, les chiffres ont de quoi donner le tournis : « 941 heures de jeu, sept ans depuis mon premier monde avec les Far Lands, 3 ans et demi depuis le lancement de ce périple, 166 jours avec une moyenne de plus de 75 000 blocs franchis. » Pour la petite histoire, un bloc de Minecraft équivaut à environ 1 mètre. En somme, Celestialgaze a parcouru quelques 12 550 kilomètres soit… presque le diamètre de la Terre (12 742 km).

Celestialgaze a utilisé la version bêta 1.7.3 — la dernière avec les Far Lands — pour réaliser cette performance hors du commun. Une version qui lui a permis de jouer avec quelques bugs, notamment ceux liés à la physique des bateaux. « Dans certains cas, quand on quitte un bateau, le joueur le pousse et le fait accélérer. C’est ce qu’on appelle le ‘boat boosting‘ », indique-t-il.

Les versions les plus récentes de Minecraft n’ont plus les Far Lands, car les développeurs du studio Mojang ont repoussé les limites du monde procédural — normalement pensé pour être infini (ou presque). Aujourd’hui, le terrain de jeu continue d’être généré jusqu’à une distance de 30 000 kilomètres, ce qui laisse une sacrée marge de manœuvre. À l’origine, Markus Persson, créateur de Minecraft, pensait que personne ne chercherait à aller aux limites. « Mon sentiment est que personne n’est allé aussi loin, et personne ne le fera. Marcher jusqu’aux limites prendra beaucoup de temps. Néanmoins, les bugs ajoutent du mystère et du charisme aux Far Lands », avouait-il dans un article explicatif.

