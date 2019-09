Année après année, le succès de Minecraft n'a de cesse de grandir. Le jeu réunit aujourd'hui plus de 110 millions d'adeptes chaque mois.

Minecraft va bien, merci pour lui. Le phénomène réunit chaque mois 112 millions de joueurs, peut-on lire dans les colonnes de Business Insider le 14 septembre 2019. Ce chiffre a été fourni par Helen Chiang, qui est à la tête du studio en charge du jeu de construction disponible sur un nombre incalculable de plateformes.

Cette statistique ne veut dire qu’une chose : le succès de Minecraft ne cesse de grandir, et la communauté continue de grandir malgré le poids des années. Elle est passée de 74 millions de joueurs actifs en décembre 2017 à 112 millions aujourd’hui. La performance est d’autant plus notable que la croissance perdure face à l’émergence du genre Battle Royale, dont Fortnite est le principal acteur. Ainsi, le titre d’Epic Games comptabiliserait 250 millions de joueurs inscrits (la plateforme ne communique plus sur ses chiffres mensuels).

Le succès de Minecraft perdure

« Nous remarquons que les gens continuent d’y revenir. Ce n’est plus forcément le jeu qui est mis en avant, car il y a d’autres titres excellents qui continuent de sortir, mais c’est un jeu vers lequel les joueurs adorent revenir », souligne Helen Chiang. En tout cas, Minecraft n’a pas perdu de son pouvoir d’attraction après le rachat de Microsoft. La firme de Redmond a eu la bonne idée de prôner l’ouverture en continuant d’alimenter les plateformes qui ne lui appartiennent pas et, même, en poussant le cross-play en compagnie de Nintendo (le jeu ensemble). L’intégration au Xbox Game Pass a également dû aider : le catalogue accessible par abonnement reste un formidable moyen de mettre en avant des productions.

En prime, les fans de Minecraft peuvent s’attendre à un avenir radieux pour leur « LEGO virtuel » (une comparaison qui peut expliquer en partie sa popularité, les briques danoises étant intemporelles). Entre la version en réalité augmentée baptisée Minecraft Earth (iOS et Android) et l’arrivée de Minecraft : Dungeons — un jeu d’aventure — sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, la franchise n’est pas près de plonger dans l’anonymat. On n’oubliera pas non plus de rappeler que la version PC améliore son rendu graphique grâce à la technologie ray tracing (pour celles et ceux qui sont équipés d’une carte graphique compatible).