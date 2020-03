Comme chaque mois, Amazon Prime Video se dote de nouveaux contenus, dont peuvent profiter ses abonnés. En mars 2020, ce sont par exemple plusieurs films Resident Evil qui sont ajoutés à la plateforme.

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, elle mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Videodevient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

En mars 2020, Amazon met en avant Love Island, un programme de dating interactif en temps réel (animé par Nabilla). Du côté des contenus plus classiques, cinq films adaptés de la saga Resident Evil sont proposés aux abonnés.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Séries

Love Island — 2 mars, un épisode chaque soir

Le pitch qui donne envie (ou pas) : « Durant un mois, Love Island va suivre le parcours d’un groupe de célibataires qui prendront leurs quartiers en Afrique du Sud dans un endroit somptueux ! Ils vivront aux côtés d’autres Islanders avec qui ils pourront former des couples. Ils devront choisir leur partenaire avec soin et s’assurer de conquérir aussi le cœur des membres Prime, car ce sont eux, via l’appli Love Island dédiée, qui les conseilleront, influenceront et leur donneront la possibilité de continuer l’aventure. »

Caronte, saison 1 — 6 mars

Making the Cute — 27 mars

Un groupe de designers rivalisent à New York, Paris et Tokyo pour imposer leur marque.

Et aussi : un nouvel épisode de la saison 1 de Star Trek : Picard chaque semaine.

Films

Resident Evil — 1er mars

L’adaptation de la saga de jeux vidéo Resident Evil par Paul W.S. Anderson. Le moins pire du lot.

Resident Evil Apocalypse — 1er mars

Alice (Milla Jovovich) doit affronter Nénémis, un très, très gros monstre.

Resident Evil Extinction — 1er mars

Cette fois, Alice (toujours Milla Jovovich) doit se battre contre des zombies dans le désert du Nevada.

Resident Evil Afterlife — 1er mars

Alice (eh oui) est toujours là.

Resident Evil Retribution — 1er mars

Ça n’en finit plus…

Dragged across Concrete — 1er mars

Mel Gibson et Vince Vaughn incarnent deux policiers suspendus qui doivent passer de l’autre côté de la barrière pour gagner de l’argent.

A Million Little Pieces — 11 mars

Aaron Taylor-Johnson, vu dans les Kick-Ass, prête ses traits à James Frey, alcoolique et accro aux drogues. Le casting est de qualité : Billy Bob Thornton, Charlie Hunnam et Giovanni Ribisi.

Blow the Man Down — 20 mars

Guns Akimbo — 23 mars

Daniel Radcliffe quitte l’école de magie de Poudlard pour l’univers du dark web. Pas tout à fait le même délire.

The Informer — 28 mars

