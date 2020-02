La version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt, paralysée par de lourds sacrifices techniques, reçoit une mise à jour qui permet de récupérer sa sauvegarde PC. De quoi justifier un peu plus le portage.

On n’a jamais trop compris pourquoi CD Projekt Red s’était tué à la tâche pour porter The Witcher 3 : Wild Hunt sur la Nintendo Switch. Si la prouesse est là, les sacrifices sont trop importants pour apprécier le copieux RPG à sa juste valeur. Toutefois, la mise jour 3.6 pourrait bien changer la donne et justifier un peu plus son existence. Repérée sur Reddit et confirmée par le studio polonais dans les colonnes de Polygon le 18 février, elle apporte la possibilité de partager ses sauvegardes avec la version PC (plateformes Steam et GOG).

Cela veut dire que l’on peut tout à fait envisager le cas de figure suivant : quand on est chez soi, on joue à The Witcher 3 : Wild Hunt sur PC dans les meilleures conditions possibles (comprendre : avec de jolis graphismes et un framerate acceptable) tandis que l’on emmène sa partie avec soi grâce à la Switch. De cette manière, on pourra toujours incarner Geralt, même en déplacement.

Une vraie utilité pour la version Switch de The Witcher 3 ?

Cette utilité enfin trouvée de la version Switch de The Witcher 3 : Wild Hunt est une excellente nouvelle, y compris pour les yeux. En effet, quand on y joue en mode télévision par l’intermédiaire du dock fourni avec la console, la qualité visuelle est encore pire (les défauts ressortent davantage). Là, on pourra désormais changer le dock par… un PC.

La nouvelle mise à jour apporte d’ailleurs des améliorations techniques. On parle ici d’optimisation des performances, d’une correction de certains bugs et d’options graphiques inédites que l’on a l’habitude de trouver sur PC (gestion de la profondeur de champ, anti-aliasing, flou dans les mouvements et aberration chromatique…). On sent que le studio veut faire des efforts pour rendre l’expérience plus agréable, sinon acceptable. Quelques vidéos comparatives publiées sur YouTube permettent d’avoir un aperçu des évolutions.

Enfin, il est possible de bénéficier des contrôles tactiles pour naviguer plus facilement et rapidement dans les menus austères et bien remplis.

