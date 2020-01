Parmi les 178 épisodes de Star Trek : The Next Generation, certains sont tout particulièrement pertinents à voir ou à revoir avant Picard.

À partir du jeudi 23 janvier 2020, le capitaine Jean-Luc Picard reprendra du service sur CBS et Amazon Prime. Deux décennies après l’arrêt de Star Trek : The Next Generation, le personnage iconique est de retour dans Picard, une série entièrement centrée sur lui et son entourage.

Si vous n’avez jamais vu un seul épisode de la franchise avant la récente série Discovery, il pourrait être judicieux de regarder quelques épisodes afin de suivre au mieux cette nouvelle aventure. Et si vous connaissez déjà bien Star Trek, se rafraîchir la mémoire est toujours bon. Se pose toutefois un « obstacle » : la série The Next Generation, qui met en scène Picard, comporte 178 épisodes. Nous vous avons concocté un petit guide de quelques épisodes importants à regarder avant Picard. Ils sont tous disponibles sur Netflix France.

Saison 1, épisode 1 : Rendez-vous à Farpoint

Cela peut paraître évident, mais on le rappelle quand même : l’épisode pilote de The Next Generation est une pierre fondamentale à l’édifice. Jean-Luc Picard prend nouvellement les commandes de son vaisseau. Les membres cultes de son équipage sont également introduits.

Au fil de cet épisode spécial de 1h30, il va falloir faire face à une menace extraterrestre peu commune : cette dernière « juge » que l’humanité est une espèce criminelle qu’il faut punir, confiner. Le capitaine Picard cherchera alors à prouver que l’humanité est devenue une espèce meilleure, désormais guérie des atrocités et de la haine qui ont constellé son passé historique. Ce scénario est un excellent support grâce à auquel on peut (re)découvrir tout le sens de la diplomatie et l’humanisme dont fait preuve Picard.

Saison 2, épisode 9 : Être ou ne pas être

Si vous avez regardé la bande-annonce de Picard, alors vous avez sans doute aperçu l’androïde Data. Il joue un rôle clé dans cette saison de la série. Le fait est que la relation entre Jean-Luc Picard et Data a toujours été amicalement puissante. Un lien très fort les unit.

Dans Être ou ne pas être, un scientifique veut désassembler Data pour l’étudier et le répliquer en grand nombre. Se pose alors une grande question : est-il une forme de vie dotée de conscience et, en conséquence, de droits individuels inaliénables ? Cet épisode est crucial dans la place que joue Data dans Star Trek ainsi qu’aux yeux du capitaine. Être ou ne pas être rappelle aussi les valeurs de Picard et sa vision démocratique, pacifique, ouverte de la Fédération. Un épisode à voir absolument avant de regarder Star Trek Picard.

Petit bonus : concernant Data, vous pouvez enchaîner avec « Paternité », l’épisode 16 de la saison 3. Dans celui-ci, il crée une nouvelle androïde qu’il considère comme sa propre fille.

S3, épisode 26 / S4, épisode 1 : Le Meilleur des Mondes part 1 & 2

Ce double-épisode referme la saison 3 et ouvre la saison 4. Le Meilleur des Mondes contient de nombreux ingrédients intéressants pour bien comprendre l’intrigue de la nouvelle série centrée sur Picard. Dans Le Meilleur des Mondes, le capitaine est assimilé par les Borgs, une espèce cybernétique dont la méthode de conquête est d’assimiler les esprits pour les fondre dans leur réseau informatique global. Cet événement est un tournant dans la vie du capitaine Picard.

Saison 4, épisode 2 : En famille

L’épisode En famille est la suite directe du double-épisode évoqué précédemment. Il représente en un sens « le calme après la tempête ». Pour récupérer du trauma vécu lors de son assimilation par les Borgs, Jean-Luc Picard décide de retourner sur Terre, en France, dans sa famille et dans le fameux vignoble que vous apercevez dans la bande-annonce de la nouvelle série. Pas d’exploration interstellaire, pas de combats spatiaux, cet épisode est une introspection dans la vie très personnelle du capitaine.

Saison 5, épisode 2 : Darmok

Cet épisode est l’incarnation même de ce qui a toujours motivé Picard et son équipage à explorer l’espace : découvrir, comprendre et essayer de communiquer avec d’autres espèces. Et ce, même si elles sont parfois radicalement différentes de tout ce que l’on connaît. Les épisodes comme celui-ci rappellent combien Star Trek représente l’exploration bienveillante et combien Picard incarne cette utopie.

Il faut avouer que Darmok est assez symbolique de cette démarche, puisque l’espèce humanoïde découverte n’est capable de s’exprimer qu’à travers des métaphores. Même le traducteur universel créé pour la flotte spatiale (et très utile pour nombre de scénarios) est incapable de faire la traduction. Il faudra chercher d’autres solutions pour communiquer.

Saison 5, épisode 7 & 8 : Unification

Spock est vulcain, mais tous les vulcains ne sont pas… vulcains. Certains sont partis s’installer sur une autre planète. Ce sont les Romuliens et il y a une division politique entre ces deux planètes. Il s’avère que les Romuliens seront justement centraux dans la nouvelle série Picard.

Le double-épisode Unification a plusieurs avantages : il rappelle les grands enjeux liés aux Romuliens et leur statut vis-à-vis de la Fédération dans un épisode très politique ; il offre un sympathique retour aux origines avec une apparition de Spock ; et il permet de constater toutes les compétences diplomatiques dont fait preuve Jean-Luc Picard.

À lire : Vous rêviez de lire Le Petit Prince en Klingon ? Ce passionné a passé 14 ans à le traduire

Bonus : qui est Seven of Nine ?

Un personnage n’appartenant pas à la série The Next Generation sera présent dans Picard : il s’agit de Seven of Nine, membre majeur de l’équipage dans une autre série, Star Trek Voyager. Humaine d’origine, elle a été capturée par les fameux Borgs alors qu’elle était enfant, puis des années plus tard, Janeway, capitaine du Voyager, va passer un accord pour la libérer.

Pour clore votre binge watching en préparation de Picard, on vous conseille fortement de regarder Scorpion, l’épisode 26 de la saison 3 de Voyager, ainsi que l’épisode suivant. C’est via cette intrigue que Seven of Nine débarque dans Star Trek et qu’on apprend à la connaître. Vous pouvez ensuite compléter avec l’épisode 6, Le Corbeau, où l’on apprend encore plus de choses sur elle.

Crédit photo de la une : CBS / Amazon Prime Signaler une erreur dans le texte