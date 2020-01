Netflix a récupéré les 21 films du studio Ghibli. Une première salve sera proposée à compter du 1er février.

Il y a quelques jours, le compte Twitter français de Netflix teasait « une très grosse annonce ». Ce lundi 20 janvier, histoire de bien démarrer la semaine, la plateforme partage une excellente nouvelle : l’arrivée du catalogue Ghibli, soit très exactement 21 films, considérés pour certains comme des chefs-d’œuvre de l’animation (dont les 11 signés Hayao Miyazaki). Ils étaient très convoités par les acteurs du marché de la diffusion en streaming.

Cette « très grosse annonce », accompagnée d’une très jolie bande-annonce, est d’ores et déjà appréciée par le public français (plus de 30 000 mentions ‘J’aime’ pour le tweet d’officialisation à l’heure où nous écrivons ces lignes). Pour Netflix, c’est un excellent moyen de se renforcer avec des contenus reconnus pour leurs qualités alors que Disney+ sera lancé à la fin du mois de mars.

Les 21 films Ghibli débarquent sur Netflix

Les 21 films ne seront pas disponibles au même moment. Toutefois, il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de (re)découvrir les premiers longs métrages. Plus concrètement, il y aura sept films dès le 1er février, sept autres à partir du 1er mars et les sept derniers pour le 1er avril (non, ce n’est pas un poisson).

Le calendrier des sorties Ghibli sur Netflix

Films Date de disponibilité Le Château dans le ciel (1986)

Mon voisin Totoro (1988)

Kiki la petite sorcière (1989)

Souvenirs goutte à goutte (1991)

Porco Rosso (1992)

Je peux entendre l’océan (1993)

Les Contes de Terremer (2006) 1er février Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Princesse Mononoké (1997)

Mes voisins les Yamada (1999)

Le Voyage de Chihiro (2001)

Le Royaume des chats (2002)

Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010)

Le Conte de la princesse Kaguya (2013) 1er mars Pompoko (1994)

Si tu tends l’oreille (1995)

Le Château ambulant (2004)

Ponyo sur la falaise (2008)

La Colline aux coquelicots (2011)

Le vent se lève (2013)

Souvenirs de Marnie (2014) 1er avril

À noter que Ghibli a toujours privilégié les sorties au cinéma et les supports physiques pour la mise en avant de son catalogue. En 2020, le studio est désormais prêt à embrasser les modes de consommation actuels, rendant ses productions accessibles plus facilement et dans de multiples langues (28 pour les sous-titres). « Notre décision de diffuser notre catalogue de films en streaming correspond à une demande de nos fans », indique à ce sujet Toshio Suzuki, producteur chez Studio Ghibli.

Aux États-Unis, ce n’est pas Netflix qui a raflé la mise mais HBO Max. Une preuve que la plateforme aux 158 millions abonnés payants a remporté une belle bataille. Pour Disney+, c’est quand même un sacré coup dur quand on se souvient que Disney avait obtenu les droits de diffusion à l’international des productions Ghibli (en 1996).

