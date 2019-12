Une bande-annonce japonaise du film Sonic (2020) a dévoilé l'existence d'une version « enfant » de Sonic. Eh si.

La mode des versions miniatures n’est visiblement pas prête de s’arrêter. Après le raz-de-marrée « Baby Yoda », c’est au tour de « Baby Sonic » de monter sur scène. Dans une bande-annonce japonaise du nouveau film Sonic, mise en ligne le 26 décembre 2019, on voit pendant quelques secondes des éléments du passé du hérisson bleu.

Il est toutefois peu présent avant la fin du trailer : tout juste le voit-on fuser à toute vitesse à travers les montagnes et les rivières sous forme de trace bleue fugace. Ce n’est qu’à la fin de la bande-annonce qu’il apparaît : Sonic, mais un petit Sonic, un Sonic visiblement encore enfant, qui brandit un tournesol avec un air émerveillé.

Paramount Pictures a d’ores et déjà sorti un poster officiel pour accompagner la révélation de ce Bébé Sonic — on lui retrouve ses grands yeux un peu naïfs et son tournesol, visiblement sa marque de fabrique.

Les bébés font vendre

Il ne manquait plus que ce petit être pour parfaire une année 2019 déjà riche en inventions consuméristes. La dernière en date n’est pas la moins marquante : il s’agit de The Child, surnommé Bébé Yoda — mais il n’a rien à voir avec Yoda —, dévoilé par surprise dans la série The Mandalorian, la série diffusée sur la nouvelle plateforme Disney+. Le petit personnage était prévu de longue date, mais Disney a volontairement caché son existence jusqu’au dernier moment (et donc empêché la sortie de beaucoup de produits dérivés à temps pour Noël) pour amplifier le tintamarre autour de la révélation.

Du côté de Sonic, qui doit sortir le 12 février 2020 en salles françaises, Paramount était plutôt parti du mauvais pied ; après avoir sorti une première bande-annonce avec un protagoniste très poilu (et même, tout simplement, très laid), le studio avait dû redessiner complètement le hérisson pour mieux satisfaire les fans.

Crédit photo de la une : Paramount Pictures Signaler une erreur dans le texte