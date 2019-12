Fortnite termine l'année 2019 sous le signe de Star Wars, avec des tenues à l'effigie de Rey et Finn.

La Force est toujours plus avec Fortnite. Epic Games avait teasé une annonce à ne pas louper pour la cérémonie des The Game Awards. On attendait l’officialisation de l’Annual Pass, mais ce sera finalement un énième événement aux couleurs de Star Wars. Ou, plutôt, des bonus in-game liés à la diffusion de l’extrait inédit de Star Wars : L’Ascension de Skywalker prévue ce samedi 14 décembre, à 20h.

Ainsi, celles et ceux qui seront connectés au moment de cette initiative amenée à réunir du monde recevront gratuitement un planeur Chuchoteur TIE — « un vaisseau rapide et féroce ». En prime, dans la boutique, il est possible d’acheter des tenues à l’effigie de Rey, de Finn ou encore du Stormtrooper rouge, entre autres pioches et emotes Star Wars. Parfait pour se cosplayer virtuellement d’ici samedi.

Une gros bonus pour les versions PlayStation 4 et Xbox One

Toutefois, il ne faudrait pas que la collaboration entre Fortnite et Star Wars — deux marques très puissantes et populaires — éclipse la vraie grosse nouveauté apparue dans le jeu cette semaine : l’arrivée d’une option écran partagé sur PlayStation 4 et Xbox One grâce à la mise à jour 11.30 (dont les détails ont été publiés le 12 décembre dans une note).

L’écran partagé permet de jouer à deux, sur la même télévision, en Duo ou en Section (en solo, il pourrait y avoir de la triche) — à l’instar d’un mode coopératif en local. « Le mode écran partagé est toujours en cours de développement et nous prévoyons de continuer à l’améliorer à l’avenir. Si vous trouvez des bugs, merci de nous les signaler en utilisant l’option Faire un retour dans le menu principal », explique Epic Games sur cet ajout amenant un surplus de convivialité à son Battle Royale.

