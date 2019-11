De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en novembre 2019, et que nous attendons le plus.

Le mois de décembre arrive à grands pas, et plus la température baisse, plus l’envie de rester chez soi monte en flèche. Tant mieux : il y a de nombreuses nouveautés qui arrivent sur Netflix France.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met en ligne toujours plus de nouveaux contenus sur sa version française. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup. Ce mois-ci, c’est l’incontournable (et très attendu) The Witcher qui débarque (enfin) sur la plateforme.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Séries

V-Wars, saison 1 — 5 décembre

Ah oui, des vampires. Voilà qui est original.

La Fête à la maison, 20 ans après, saison 5 — 6 décembre

The Witcher, saison 1 — 20 décembre

The Witcher est très, très, très attendue — notamment par la rédaction de Numerama.

Perdus dans l’espace, saison 2 — 24 décembre

Vous aviez probablement loupé la sortie de la saison 1, et vous louperez probablement celle de la saison 2 — à moins que la série ne profite de l’effet de profond ennui des fêtes de Noël pour trouver le succès ?

Le Bazar de la charité — 26 décembre

La série coproduite par TF1 et Netflix arrive sur la plateforme de SVOD quelques semaines après le début de sa diffusion sur la chaîne privée.

You, saison 2 — 26 décembre

Oubliez Dan de Gossip Girl, ici Penn Badgley est Joe, un dangereux psychopathe qui est prêt à tout pour séduire une inconnue. Un anti-conte de fée qui fait froid dans le dos. Après un cliffhanger haletant de fin de saison 1, le deuxième volet s’annonce tout aussi glauque.

Films

La saga Millenium (1,2 et 3) — 2 décembre

A Christmas Prince — 5 décembre

Écoutez, c’est bientôt Noël, personne ne vous jugera.

Mariage Story — 6 décembre

Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern. C’est assez pour nous.

6 Underground — 6 décembre

Ray — 16 décembre

Les deux papes — 20 décembre

Documentaires

Parole de tueur — 6 décembre

Oui, encore une série documentaire sur un tueur en série.

Don’t f**k with cats : la traque d’un tueur de chatons — 18 décembre

Il n’y a pas encore de bande-annonce, mais ce documentaire sur une chasse à l’homme en ligne pour trouver un tueur de chatons a l’air assez fascinant.

Pour enfants et ados

Au Galop en toute liberté : l’aventure de Noël

Alexa et Katie, saison 3 — 30 décembre

