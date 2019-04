De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en mai 2019, et que nous attendons le plus.

C’est le mois de mai, il est grand temps de faire ce qu’il vous plaît. C’est-à-dire binge-watcher des séries sur Netflix en slip.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met désormais en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que n’importe quel être humain serait en mesure d’en regarder. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. Ce mois-ci, pas mal de nouvelles séries originales arrivent sur Netflix France.

DC’s Legends of Tomorrow, saison 3 — 1er mai

Au cas où vous feriez une overdose de super-héros Marvel… il y a aussi des super-héros DC !

Tuca & Bertie,

saison 1 — 3 mai

Une nouvelle série animée avec des animaux, qui n’est pas BoJack Horseman ? Et bien, pourquoi pas.

Lucifer, saison 4 — 8 mai

Netflix a racheté les droits de la série maléfique, très soutenue par ses fans.

Easy, saison 3 — 10 mai

La série aussi connue sous le nom de « ah mais je le connais lui je l’ai déjà vu dans… » revient pour un troisième volet. Très bienveillante, elle ne dit pas grand chose mais se laisser regarder, sans prétention.

The Rain, saison 2 — 17 mai

La première série danoise de Netflix a visiblement eu du succès.

Nola Darling n’en fait qu’à sa tête, partie 2 — 24 mai

L’excellente série réalisée par Spike Lee est un régal à voir, aussi lente qu’aérienne, avec des allures réussies d’un autre temps.

Dans leur regard (mini-série) — 31 mai

Les failles du système judiciaire américain et le racisme systémique à nouveau mis à mal dans cette mini-série censée s’écouler sur 25 ans.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile — 3 mai

Parce qu’on n’en avait pas encore trop fait avec la fascination malsaine de la société pour les tueurs en série… Il manquerait plus que la saison 2 de Mindhunter.

The Last Summer — 3 mai

Ah des adolescents riches et blancs qui ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent faire de leur vie… La tension est à son comble.

Un week-end à Napa — 10 mai

On ne va pas se mentir, le casting est incroyable (Amy Poehler, Ana Gasteyer, Paula Pell, Emily Spivey, Maya Rudolph). La bande-annonce fait très peur. Mais le casting est incroyable. Alors… on regardera.

The Perfection — 24 mai

Après avoir été très flippante dans Get Out, Allison Williams semble très, très flippante dans ce nouveau thriller.

Knock down the house — 1er mai

Le parcours de quatre femmes politiques en campagne aux élections législatives américaines.

1994 — 17 mai

Un documentaire qui se focalise sur la politique mexicaine après l’assassinat en 1994 du candidat à l’élection présidentielle Luis Donaldo Colosio.

Après Maria — 24 mai

Un documentaire sur les revendications des Portoricains pour obtenir une vraie reconnaissance politique.

Cupcake & Dino, services en tous genres, saison 2 — 3 mai

Un cupcake qui parle. Un dino qui parle. Ils vous en faut plus ?

Chip & Patate — 17 mai 2019

La bande-annonce n’est pas encore sortie, mais il s’agira d’une série pour les enfants en bas âge.

