De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en novembre 2019, et que nous attendons le plus.

Au diable les vêtements légers : sortez les pyjamas en coton et les triples plaids. L’heure est au binge-watching (ou au watching tout court, si vous êtes raisonnables), et Netflix compte bien vous aider à passer le mois de novembre confortablement.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met en ligne toujours plus de nouveaux contenus sur sa version française. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup. Ce mois-ci, une nouvelle série française est disponible, des retours attendus (Atypical, The End of The F***ing World) mais c’est aussi la sortie de The Irishman, le nouveau long-métrage de Scorsese.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Films

The King — 1er novembre

Drive — 1er novembre

La Légende de Klaus — 15 novembre

Un facteur dans une petite ville délabrée découvre qu’il s’y cache… le Père Noël… (car oui, c’est bientôt Noël).

The Irishman — 27 novembre

C’est le film le plus attendu sur Netflix en cette fin d’année : The Irishman de Martin Scorsese avec Robert de Niro et Al Pacino est déjà présenté comme un appât à Oscars.

Séries

Nous, la vague, saison 1 — 1er novembre

Die Welle est un des films allemands les plus connus — ou, en tout cas, les plus étudiés en cours d’Allemand LV2. Netflix sort une série originale inspirée directement du film, lui même adapté à partir d’une vraie expérience sociale menée à la fin des années 1960.

Atypical, saison 3 — 1er novembre

La très bonne série originale de Netflix dépeint l’autisme sans glamouriser la maladie et réussit à être légère tout en restant touchante.

The End of the Fu***ing World, saison 2 — 5 novembre

On imaginait mal une deuxième saison à la petite série de Charlie Covell, mais écoutez, pourquoi pas, c’est Charlie Covell, alors on ne peut que lui donner une chance.

The Crown, saison 3 — 17 novembre

Mortel, saison 1 — 21 novembre

Une nouvelle série originale française, visiblement expérimentale, produite par Netflix.

Documentaires

Paradis en flammes — 1er novembre

Un documentaire sur l’incendie meurtrier qui a ravagé la ville de Paradise, en Californie, en 2018.

The Toys That Made Us, saison 3 — 15 novembre

Une très belle série documentaire sur les empires qui se sont élevés à partir de jouets célèbres. La saison 3 devrait être à la hauteur des deux premières.

Lorena, la femme aux pieds légers — 20 novembre

« L’une des coureuses les plus rapides du monde, la championne du peuple ‘aux pieds légers’ Lorena Ramírez remporte des ultrafonds en robe et sandales traditionnelles. »

Pour enfants

Salut Ninja — 1er novembre

Le Prince des dragons, saison 3 — 22 novembre

Dino Girl Gauko — 22 novembre

Les super mini-monstres sauvent Noël — 26 novembre

