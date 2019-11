Pour fêter le lancement de Red Dead Redemption 2, joueuses et joueurs PC se retrouvent coincés à l'écran de chargement.

A-t-on déjà vu le lancement d’un jeu vidéo très attendu se dérouler sans encombre ? Ce n’est en tout cas pas celui de Red Dead Redemption 2 qui ravira joueuses et joueurs à l’unisson. Sur PC, le jeu disponible depuis ce 5 novembre est visiblement difficile à lancer : un bug remonté plusieurs fois par des utilisateurs sur Reddit semble être en lien avec le lanceur de Rockstar, qui « quitte inopinément » quand le jeu doit être lancé. Un autre est vraisemblablement lié au chargement du jeu en lui-même, qui plante et retourne sous Windows sans autre forme de procès. Dans les deux cas, joueuses et joueurs sont dans l’incapacité de profiter du titre dans sa meilleure version.

Rockstar est au courant

Chance : les problèmes ont fait suffisamment de bruit sur les réseaux sociaux et sur Reddit que Rockstar est au courant. Le studio a confié à Polygon travailler sur un correctif. En attendant, il prodigue quelques conseils sur une page de son SAV :

Mettre à jour les pilotes de sa carte graphique, qu’il s’agisse d’une Nvidia ou d’une AMD.

Lancer RDR2.exe, le fichier exécutable du jeu, en tant qu’administrateur.

Pour ce faire, vous devez ouvrir le lanceur Rockstar Games, aller dans Paramètres puis Mes jeux installés. Cliquer sur Red Dead Redemption 2 puis sur Ouvrir dans le menu Voir le dossier d’installation. Ensuite, dans l’explorateur Windows, un clic droit sur RDR2 vous amènera à un menu sur lequel il faudra choisir Propriétés. Dans Compatibilité, il faudra choisir Exécuter en tant qu’administrateur et sélectionner également Désactiver l’Optimisation Plein Écran. Il faut enfin cliquer sur OK et relancer le jeu.

À lire : Notre test de Red Dead Redemption 2

Crédit photo de la une : Rockstar Games Signaler une erreur dans le texte