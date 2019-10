Amazon a enfin commencé à mettre en ligne des épisodes de South Park sur sa plateforme de SVOD, avec presque trois semaines de retard. Pour l'instant, on est loin de « l'intégralité » promise.

Amazon Prime Video a enfin commencé à ajouter les épisodes tant attendus de South Park sur sa plateforme française de vidéo à la demande, a-t-on pu constater le 18 octobre 2019. Le géant américain a accusé près de 3 semaines de retard par rapport à la date officielle, et le contenu du catalogue est loin d’être complet.

Comme on peut le voir avec une recherche sur Amazon Prime Video, seules 13 saisons ont été intégrées (et elles portaient, à l’heure où nous écrivons ces lignes, toutes le nom de « saison 7 », ce qui est probablement un bug) :

Saisons 1 à 9

Saisons 12 à 14

Saison 21

Sur son compte Twitter officiel, la plateforme a publié une mini-vidéo qui tourne en dérision ces problèmes et retards. « South Park, ça s’uploade en retard, dans le désordre et petit à petit, mais ça ne se censure pas », vante le compte, non sans une touche d’ironie.

South Park et la « censure »

Le message fait référence à la controverse qui a entouré Netflix le 7 octobre dernier, alors que des internautes ont remarqué que certains épisodes de South Park n’avaient volontairement pas été mis en ligne sur la plateforme française. Netflix France avait d’abord affirmé qu’il s’agissait d’une décision liée au fait que « des épisodes ont été censurés lors de leur toute première diffusion en France. Ils sont considérés comme dénigrants pour certaines communautés par les autorités audiovisuelles locales. On le respecte pour des raisons légales. » La multinationale était ensuite revenue sur cette raison, justifiant une décision des ayants droits et non de son propre chef. Pour finir, les 10 épisodes manquants ont finalement été ajoutés, sans que l’ayant-droit, Viacom, ne prenne jamais la parole publiquement — et ce, malgré nos relances.

Mais Amazon Prime Video a-t-il pour autant raison de jouer la carte de la provoc’, alors que la plateforme a, elle-même, pris énormément de retard ? Celle qui se vantait d’avoir plus d’épisodes que Netflix a finalement mis beaucoup plus de temps à mettre en ligne la moindre saison de South Park. De plus, certains épisodes manquent : dans la saison 1 par exemple, sont absents les épisodes 2, 3, 4, 8, 10 et 11.

Pour arriver à « l’intégralité » des 22 saisons, comme annoncée en septembre dernier, il semble donc qu’il reste du chemin à parcourir…

South Park, ça s'uploade en retard, dans le désordre et petit à petit, mais ça ne se censure pas. Pas vrai Kenny ? pic.twitter.com/Zc9anbSFom — Prime Video France (@PrimeVideoFR) October 18, 2019

