Après de nombreuses interrogations sur la non-intégration de 10 épisodes de South Park à son catalogue, Netflix France a finalement incorporé ces épisodes « controversés » ce vendredi 11 octobre.

C’est le dernier rebondissement d’une histoire qui a passionné beaucoup d’abonnés à Netflix — et d’observateurs de l’écosystème de la SVOD en France. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement vient finalement d’incorporer à son catalogue français les 10 épisodes de South Park qui avaient été « censurés » quelques jours plus tôt, a pu observer Numerama ce 11 octobre, après qu’ils ont été repérés par des internautes.

Contacté, Netflix France a confirmé que les 10 épisodes sont bien arrivés sur le catalogue ce vendredi 11 octobre.

Une bourde de communication de Netflix et beaucoup de questions

En début de semaine, nous observions que sur les 7 saisons de South Park mises en ligne sur Netflix France, 10 épisodes n’avaient pas été incorporés. Interpelé sur Twitter par des abonnés curieux et quelque peu dubitatifs, la plateforme avait d’abord répondu que « des épisodes ont été censurés lors de leur toute première diffusion en France. Ils sont considérés comme dénigrants pour certaines communautés par les autorités audiovisuelles locales. On le respecte pour des raisons légales. »

Or il se trouve que si des chaînes, comme Game One en France, n’avaient en effet pas diffusé certains de ces épisodes, il ne s’agissait pas d’une interdiction à priori par le CSA (qui n’en n’a pas les pouvoirs), et donc pas d’une censure des « autorités audiovisuelles locales », comme le Conseil supérieur de l’audiovisuel nous l’avait confirmé.

Quelques heures plus tard, le compte Twitter de Netflix était finalement revenu sur sa communication précédente, parlant d’une « explication erronée », et affirmant : « Les épisodes de South Park disponibles sur Netflix sont, tout simplement, ceux que les ayant-droits nous ont proposés. Désolé pour cela. »

Pourquoi l’ayant-droit a changé d’avis ?

À l’époque, Numerama avait déjà cherché à joindre Viacom, qui dispose des droits de diffusion de South Park et donc serait à l’origine de la décision de proposer, ou non, ces épisodes. L’entreprise n’avait pas donné suite à nos appels et nos mails. Nous avons réessayé de la contacter à nouveau aujourd’hui pour plus de précisions sur ce nouveau changement. Il est donc encore à ce jour impossible de savoir réellement pourquoi l’entreprise avait décidé de ne pas proposer ces 10 épisodes aux diffuseurs, et pourquoi elle aurait depuis changé d’avis — peut-être à la suite de la levée de bouclier suscitée par une possibilité de « censure » d’une série culte, volontairement provocatrice.

Les 4 épisodes qui viennent d’apparaître dans la saison 15 ont encore leur titre et leur description en version anglaise, ce qui laisse à penser que le changement a été effectué rapidement il y a peu de temps. En revanche, les autres épisodes qui ont été rajoutés dans les saisons suivantes ont déjà leur titre et leur description en français : il s’agit probablement juste d’une question de temps avant que cela soit harmonisé.

« Regardez une collection des meilleurs épisodes », affiche désormais Netflix sur la fiche de South Park, alors que, paradoxalement, tous les 78 épisodes des sept saisons sont désormais disponibles.

