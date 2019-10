22 saisons de South Park devaient arriver sur Amazon Prime Video en France le 30 septembre... mais l'entreprise confirme que cette mise en ligne a pris du retard. Au grand bonheur de son concurrent Netflix.

« Où est South Park ? », se demandent les fans de la série qui attendaient impatiemment son arrivée en France pour la fin septembre. La série animée culte devait sortir le 26 septembre sur Netflix (saisons 15 à 21) et le 30 septembre sur Amazon Prime Video (saisons 1 à 22). Pourtant dix jours plus tard, seul Netflix a tenu sa parole. Du côté d’Amazon, aucun épisode de la série animée n’a pour l’instant été mis en ligne.

Que s’est-il passé ?

Contacté par Numerama, Amazon confirme que la mise en ligne sur la plateforme française de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) sera légèrement décalée à cause d’un « imprévu », sans donner plus de précisions.

La guéguerre de communication

Cet incident est forcément gênant pour le géant du e-commerce, qui s’était justement vanté d’avoir plus de saisons que son concurrent Netflix, profitant de Twitter pour lancer une petite pique envers son adversaire.

Alors que Netflix avait annoncé en fanfare l’arrivée de sept saisons de South Park, un internaute avait demandé au compte ce qu’il advenait des 15 premières.

Amazon Prime Video avait alors profité de ce message pour diffuser, le lendemain, sa propre vidéo de teasing, cette fois annonçant qu’il y aurait l’intégralité (saisons 1 à 22) des saisons disponibles sur sa plateforme, et disponible en version française. Mais depuis, plus de nouvelles.

Il est probable que la série animée arrive dans les jours qui viennent sur Amazon Prime Video France, mais c’est évidemment un coup dur pour le concurrent de Netflix — ce dernier s’est gardé, pour l’instant, de revenir à la charge en soulignant cet incident.

South Park est une série culte diffusée depuis 1997 sur la chaîne américaine Comedy Central. La 23è saison a débuté outre-Atlantique il y a quelques semaines, elle ne fait donc pas partie des saisons qui peuvent être diffusées en France. Comme les Simpson ou American Guy, ce sont des séries très longues avec beaucoup d’épisodes, soit de belles prises pour des plateformes de SVOD qui recherchent des contenus « froids » pour gonfler leurs catalogues.

Les aléas des négociations de droits de diffusion en France font que les séries, films et autres contenus qui ne sont pas produits directement par ces plateformes peuvent quitter, ou entrer dans leur catalogue, en fonction des contrats signés, de la période et du montant des investissements. Il est rare qu’en France, une série soit disponible sur deux plateformes en même temps ; c’était toutefois le cas de séries comme Skins, par exemple (qui était sur Amazon et Netflix France, mais n’est désormais plus que sur Netflix).

