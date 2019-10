Une image volée de la nouvelle carte de l'île de Fortnite commençait déjà à circuler en septembre, mais peu de joueurs croyaient vraiment en sa crédibilité. Elle était pourtant vraie.

Fortnite a bien changé depuis mardi 15 octobre 2019, avec le lancement en grande pompe du deuxième chapitre du jeu de survie et de construction. Mais les plus attentifs avaient déjà pu profiter d’un aperçu non négligeable du nouveau look de leur jeu préféré. La toute nouvelle carte de l’île de Fortnite avait en effet fuité quasiment un mois avant la mise à jour officielle, et quasiment personne ne voulait y croire à l’époque.

Comme le rappelle Eurogamer, tout est parti d’une publication sur Reddit (FortniteCompetitive) fin septembre, d’un internaute anonyme qui affirmait qu’un ami lui avait fourni une capture d’écran de la nouvelle map. Cet ami aurait été un employé d’Epic Games, ce qui était censé renforcer la crédibilité du leak. La publication avait ensuite été reprise et republiée sur Reddit pendant quelques jours, mais elle était à chaque fois « downvotée », ce qui signifie que les autres internautes ne croyaient pas en elle, et l’image ne parvenait donc pas à se hisser dans les publications les plus visibles.

La carte était pourtant la bonne. Comme on peut le voir en la comparant avec la map officielle du deuxième volet de Fortnite, tout est quasiment similaire : les vallées, les fleuves, les territoires, l’îlot central… Seuls quelques noms de quartiers ont été changés entre temps (Sunny Shores est devenu Sweaty Sands, par exemple).

Le seul aspect qui diffère vraiment réside dans la qualité du rendu : la carte leakée n’avait quasiment aucun relief, et les couleurs n’étaient pas aussi travaillées.

Fortnite est un tout nouveau jeu

À l’époque de la première fuite, la publication n’avait pas fait long feu sur Reddit, comme le rappelle Forbes. Le post avait disparu, laissant les fans du jeu encore plus dubitatifs. Il faut se rappeler que le mois dernier, il n’était pas encore question qu’un aussi gros bouleversement soit prévu dans Fortnite ; la majorité des gamers attendaient une saison 11 relativement classique. C’est pour cette raison que la majorité des internautes qui partageaient l’image fuitée jusqu’à début octobre se faisaient gentiment chambrer par leurs pairs, qui ne croyaient pas en la possibilité d’un tel remaniement. Puis Hypex, un « leakeur » réputé, a partagé la publication sur Twitter, ce qui l’a faite revivre et gagner en crédibilité.

Le nouveau chapitre de Fortnite est finalement arrivé le 15 octobre, après plus de 38 heures de maintenance, au cours desquelles Epic Games a réussi à créer un immense engouement chez les joueurs, mais aussi chez les observateurs extérieurs — à son apogée, l’événement de fin était regardé par environ 5 millions de personnes sur la plateforme de streaming de jeu vidéo Twitch.