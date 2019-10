Un Konami Code a été dissimulé dans la version PC de Fortnite pour faire patienter les joueurs et joueuses qui attendent depuis plusieurs heures devant... un trou noir.

Seul Fortnite pouvait se permettre un coup aussi gros. Le studio Epic Games a osé mettre hors service le jeu de type Battle Royale le plus célèbre au monde, depuis quasiment une quinzaine d’heures au moment où nous écrivons ces lignes. La saison 11 n’est donc pas encore officiellement lancée.

Dimanche 13 octobre à 20 heures, un grand événement intitulé The End a clôturé la saison 10 (ou saison X) de Fortnite. Les joueurs et joueuses en ligne ont pu observer le lancement de plusieurs missiles, l’arrivée d’une météorite et, surtout, l’apparition d’une sorte de trou noir qui a fini par engloutir toute l’île du jeu.

Depuis, plus personne n’arrive à se connecter à Fortnite. Comme nous avons pu le constater, lorsqu’on lance le jeu, l’écran affiche d’abord un message d’erreur, avant de se transformer peu à peu pour laisser place à une scène d’espace sur fond de musique onirique. Puis on revient à l’écran d’accueil vide.

Mais comme l’a repéré le compte Fortnite News, il y a une astuce pour patienter, et pas n’importe laquelle : un Konami Code a été dissimulé dans l’écran d’accueil. Pour l’activer sur PC ou console, vous devez effectuer la célèbre manœuvre :

If you do the Konami code, you can play a minigame while you wait.

UP, UP, DOWN, DOWN, B/O, A/X, START/ENTER pic.twitter.com/nJy7ILHBnv

— Fortnite News (@FortniteBR) October 13, 2019