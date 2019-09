De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en octobre 2019 pour la France.

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, il mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

En octobre, Amazon met en avant ses contenus pensés pour Halloween, notamment la troisième saison de la série documentaire baptisée Lore. Du côté des films, les fans de Quentin Tarantino pourront (re)voir Kill Bill et Jackie Brown. Et n’hésitez pas à regarder Rush, même si vous n’aimez pas la F1 à la base.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

SÉRIES

Elementary, saison 1 à 5 — 1er octobre

Une adaptation moderne des aventures de Sherlock Holmes, dans laquelle Watson est… une femme.

Goliath, saison 3 — 4 octobre

The Purge, saison 2 — 18 octobre

Vous saviez qu’il existe une série basée sur l’univers de The Purge (American Nightmare) ? Vous savez, ce film où tous les crimes sont permis pendant une plage horaire…

Modern Love, saison 1 — 18 octobre

Cette série réunit un parterre de visages connus pour des petites histoires centrées sur un thème commun : l’amour — et ses contrariétés. Une production originale d’Amazon.

Lore, saison 3 — 25 octobre

Loups-garous, poupées diaboliques, zombies, légendes urbaines… Voilà le programme de cette série documentaire sur les mythes et croyances populaires.

FILMS & DOCU

Kill Bill Vol. 1 & 2 — 1er octobre

Un film en deux parties sur une vengeance bien sanglante, où une mariée (Uma Thurman) laissée pour morte se débarrasse un à un de ses anciens collègues assassins. Une œuvre majeure dans la filmographie de Quentin Tarantino.

Jackie Brown — 1er octobre

Pas le plus connu des longs métrages réalisés par Quentin Tarantino mais un excellent film quand même. Avec un gros casting en prime.

Hellboy — 1er octobre

Le piètre reboot. Pas l’original réalisé par Guillermo Del Toro. Hélas…

Rush — 1er octobre

L’histoire — vraie — de la rivalité entre James Hunt et Niko Lauda à une époque où la Formule 1 était encore très meurtrière. Certains diront que c’est plus intéressant qu’une course.

Evasion 2 : Le Labyrinthe d’Hadès — 1er octobre

La suite d’Evasion. Avec Silverster Stallone.

Evasion 3 : The Extractors — 1er octobre

La suite d’Evasion 2 : Le Labyrinthe d’Hadès. Toujours avec Silverster Stallone.

The Report — 11 octobre

Vous l’avez reconnu ? ! Oui c’est bien Kylo Ren de la troisième trilogie Star Wars.

Didier face à Deschamps — 14 octobre

Un documentaire sur Didier Deschamps, sélectionneur qui a emmené la France sur le toit du Monde après avoir vu son équipe perdre en finale de l’Euro 2016. Un grand nom du foot français.

American Psycho — 15 octobre

Un golden boy en apparence bien sous tout rapport est en réalité un psychopathe aux méthodes trash. Heureusement qu’il y a Christian Bale…

Ghost in the Shell — 15 octobre

Il s’agit de l’adaptation en prises de vue réelle avec Scarlett Johansson. Ou la version pour les nuls de Ghost in the Shell.

Saving Zoe — 15 octobre

Une jeune femme reçoit le journal intime de sa sœur assassinée. 13 Reasons Why, ou presque.

Haunt — 18 octobre

Vous ne savez pas quoi regarder à Halloween ?

Mary — 31 octobre

L’histoire un peu plouf d’un bateau qui cache de terribles secrets. Que vient faire Gary Oldman dans cette galère ?

