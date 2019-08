Choisir le bon casque-micro est l'une des clefs du confort pour les joueuses et les joueurs. Quels sont les meilleurs casques gamer du moment ? Suivez le guide.

Un bon casque-micro est essentiel pour profiter au maximum de ses jeux préférés sur PC ou sur console et pour communiquer avec son équipe sur Discord ou sur les canaux de discussion en jeu.

Ça tombe bien, la catégorie de produit a évolué dans le bon sens ces dernières années et de nombreuses marques ont enfin troqué les designs « sapin de Noël » et les touches macro inutiles par des finitions premium et des fonctionnalités qui ont du sens en jeu.

Dans le même temps, les références se sont multipliées et cela peut être compliqué de choisir un bon casque. Pas de panique : nous avons sélectionné les meilleurs produits du moment en fonction de votre budget et de vos besoins.

Notre recommandation

SteelSeries Arctis 7

Notre recommandation

SteelSeries est une marque de référence dans l’univers des casques gaming avec ses gammes Siberia et Arctis. L’Arctis 7 est l’une des références les plus populaires de la marque danoise et l’itération 2019 ne déroge pas à la règle : il coche toutes les cases pour en faire l’une des meilleures solutions du marché.

L’Arctis 7 est un casque de jeu sans fil qui se connecte via un récepteur USB 2,4 GHz sur PC ou PS4 et via jack sur Nintendo Switch ou sur Xbox One. Sa connexion sans fil est très stable et il réussit à proposer une excellente restitution audio. Ce qui le distingue de ses concurrents est sans aucun doute la qualité de son micro : il offre une très bonne captation dans toutes les circonstances. Si son prix n’est pas rédhibitoire pour vous, c’est une valeur sûre que nous vous recommandons les yeux fermés.

Le rapport qualité/prix

Logitech G Pro

Le bon choix

Logitech est une marque qui a essayé de proposer de nombreuses innovations sur le domaine des casques gamers ces dernières années, mais toutes n’étaient pas pertinentes. Avec le Logitech G Pro, le fabriquant revient aux bases pour proposer le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Pas de LED RGB au goût douteux et surtout bien inutiles sur un casque qui, rappelons-le, est porté sur la tête, pas de technologie de virtualisation surround, pas de techno sans-fil, mais un excellent casque qui proposera une retransmission sans défaut dans toutes les situations. Il dispose d’une carte son intégrée dans le câble USB et peut également se connecter en jack. C’est un casque qui est utilisé par beaucoup de joueurs professionnels : il va à l’essentiel et il le fait très bien.

Le meilleur à moins de 50 euros

HyperX Cloud Stinger

La qualité à bas prix

HyperX est une filiale du géant de l’électronique américain Kingston. Réputée pour sa recherche d’un bon rapport qualité/prix, la marque réussit à proposer une belle solution d’entrée de gamme au doux nom de Stinger. Même s’il ne propose pas une solution aussi complète que son grand frère, le Cloud II, il propose un bon rendu sonore avec une distorsion basse pour cette gamme de prix.

Son micro est efficace et il supporte sans aucun souci de longues sessions de jeu. Si vous cherchez un casque simple, pas cher et efficace, c’est une bonne solution. Petit bonus : il se connecte uniquement en jack donc vous n’aurez pas besoin d’installer un énième driver sur votre PC.

Pour les gros budgets

SteelSeries Arctis Pro Wireless

L'élite des casques gamer

Pas envie de faire de concessions ? Vous voulez simplement le meilleur casque-micro du marché ? Steelseries a pensé à vous avec le Arctis Pro Wireless : un casque jusqu’au boutiste. La Rolls du danois fait tout, et cela commence dès les connectiques : sans fil 2,4 GHz pour les jeux sans latence, Bluetooth pour les appareils mobiles et jack pour les consoles. Le tout est géré par une petite station qui s’occupe de faire la passerelle entre vos périphériques et le casque. Elle est équipée d’une entrée USB pour les PC, d’une entrée jack et optique pour les consoles et même d’une sortie jack et optique pour dupliquer la diffusion sur un home cinéma ou sur des enceintes.

Il propose quelques fonctionnalités assez uniques comme un système de double batterie qui permet de le recharger simplement via la station et d’interchanger les batteries lorsqu’il arrive au bout de son autonomie. Sa connexion Bluetooth lui permet de se connecter à un smartphone et de répondre aux appels de manière transparente en appuyant sur un bouton sur le casque. Si vous avez le budget, c’est très certainement le meilleur casque du marché qui continuera à vous surprendre même après plusieurs mois d’utilisation.