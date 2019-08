Julien Lausson - il y a 1 heure Pop culture

Après plusieurs mois d'attente, la première bande-annonce de The Mandalorian, la nouvelle série de Lucasfilm sur Star Wars, est sortie.

Ça y est ! Lucasfilm a finalement mis en ligne la toute première bande-annonce de sa toute première série télévisée sur Star Wars tournée en prises de vue réelles, The Mandalorian. Cette série sera disponible le 12 novembre 2019. Elle sera l’une des exclusivités de Disney+ le futur service de streaming de Disney, la maison-mère de Lucasfilm, qui ouvrira ses portes à cette même date.

Supervisée par Jon Favreau, cinéaste américain à qui l’on doit les deux premiers Iron Man, Le Livre de la jungle et Le Roi lion, la série réunit au casting l’acteur chilien Pedro Pascal, qui incarne ce fameux mandalorien, mais aussi Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog et Nick Nolte. Dix épisodes composeront cette première saison et une suite est d’ores et déjà dans les tuyaux.

Une série entre deux trilogies

Du côté du scénario, l’histoire du mandalorien se situe entre la trilogie originale et celle qui la suit chronologiquement. Ainsi, le récit se déroulera entre les Épisodes VI et VII, au moment où l’Empire est en train de s’effondrer — et dont les cendres seront le terreau duquel émergera plus tard le Premier Ordre. On suivra les aventures d’un mercenaire solitaire là où l’autorité galactique n’a guère d’emprise.

Celles et ceux qui ont pu assister à la Star Wars Celebration, qui a eu lieu à Chicago en avril, avaient pu avoir un premier bref aperçu de la série, grâce à une projection exclusive (des enregistrements sauvages de la diffusion s’étaient certes retrouvés sur le net, mais avec une qualité médiocre). Il aura fallu attendre quatre mois et la tenue de la conférence D23 pour que Disney s’adresse aux autres fans.