Apple a proposé à ses employés de tester une bêta de son service Arcade. Quelques images ont été obtenues par le site 9to5Mac.

Apple se prépare à investir le marché du jeu vidéo avec un service baptisé Apple Arcade. Pour un prix encore inconnu, l’abonnement, officialisé en mars dernier, permettra d’accéder à une bibliothèque de jeux. Contrairement à Google Stadia, il ne s’agira pas de cloud gaming : comme sur le Xbox Game Pass, il faudra installer les jeux un par un pour en profiter. Dans un article publié le 17 août 2019, 9to5Mac détaille un peu plus la plateforme.

Le média a pu avoir accès à une version bêta accessible aux employés de la firme de Cupertino (qui peuvent essayer Apple Arcade pour 0,49 dollars par mois après un essai gratuit). L’interface est susceptible de changer d’ici au lancement à une date encore inconnue. Mais les captures fournies permettent de se faire une bonne idée du service accessible depuis un iPad, un iPhone, un Mac ou encore une Apple TV.

Interface digne d’un store de jeux vidéo

Comme Apple Music, Apple Arcade devrait d’abord encourager l’essai avec une période gratuite — un mois plutôt que trois pour la musique. Ensuite, il faudra payer pour continuer à jouer aux productions comprises dans le service (une centaine). Comme Arcade est intégré à l’App Store, Apple n’hésite pas à mettre en avant certains titres. Après avoir parcouru la sélection et fait son choix, on clique sur le bouton ‘Obtenir’ (spoiler : il n’y a plus rien à payer), on attend que le jeu se télécharge/s’installe et le tour est joué.

Sur un MacBook, les pages de présentation ressemblent à celles affichées dans l’Epic Games Store. En haut, sous le bouton de téléchargement (qui reprend le cercle de l’App Store plutôt qu’une barre pour indiquer la progression), on retrouve les informations essentielles : âge, catégorie, développeur, compatibilité avec une manette, langues et taille. Puis, si on descend, une description accompagnée d’images en dit davantage sur le jeu en question.

Sur la gauche, on retrouve les onglets déjà disponibles sur l’App Store aujourd’hui : Découvrir, Créer, Travailler, Jouer, Développer, Catégories et Mises à Jour. Astucieusement, Arcade vient se placer juste en-dessous de Découvrir pour une mise en avant plus appuyée.

Crédit photo de la une : 9TO5Mac