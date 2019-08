Epic Games a annoncé des changements pour l'Epic Games Store.

Epic Games n’a pas envie d’attendre la rentrée. Dans un communiqué publié le 15 août 2019, l’entreprise américaine lève le voile sur de nouvelles fonctionnalités pour son Epic Games Store, plateforme concurrente de Steam. Deux fonctionnalités sont mises en avant : l’intégration des jeux achetés via Humble Bundle et les cross-saves.

Les cross-saves, qui permettent de retrouver ses sauvegardes sur une multitude d’appareils, restent pour le moment l’apanage d’une poignée de jeux. Mais Epic Games assure travailler de concert avec les développeurs pour que la liste s’agrandisse au fur et à mesure. Grâce au lien avec Uplay, les productions Ubisoft bénéficient de cette fonctionnalité depuis le début.

Un nouveau visage pour les pages de jeux

En ce qui concerne l’intégration de Humble Bundle, l’idée est de créer un écosystème le plus ouvert possible. Plus spécifiquement, il est question d’acheter des jeux via Humble Bundle et de les retrouver directement dans sa bibliothèque Epic Games Store. Pour ce faire, il faut se rendre dans les paramètres de son compte Humble Bundle et lier son identifiant Epic Games. À terme, d’autres revendeurs seront ajoutés.

Epic Games a également retravaillé l’interface de sa boutique en ligne, avec des pages produit qui mettent mieux en avant la description et la date de sortie des jeux (on est moins convaincus sur ce point : sur la capture ci-dessous, on peut voir que la date reste inscrite en tout petit).

Enfin, la multinationale a précisé quelques chantiers à venir :

Une optimisation de la taille des mises à jour pour les télécharger/installer plus rapidement ;

Une refonte de la bibliothèque pour que la liste affichée soit plus longue et intègre des filtres plus précis ;

Une fonctionnalité pour calculer précisément le temps de jeu, notamment pour le service de remboursement.

Notons que Epic Games est transparent avec son planning, accessible à cette page.

Crédit photo de la une : Epic Games Signaler une erreur dans le texte