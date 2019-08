Maxime Claudel - il y a 42 minutes Pop culture

Microsoft et Nvidia se sont rapprochés pour intégrer le ray tracing dans Minecraft. Drôle d'idée.

Il a quelques jours, Microsoft et Mojang annulaient la grosse mise à jour graphique de Minecraft — prétextant des « exigences techniques plus importantes que prévu ». Visiblement, les développeurs n’en ont pas rencontré au moment d’intégrer le ray tracing dans la version Windows 10, comme annoncé le 19 août 2019 sur le blog de Nvidia.

Mojang s’est donc rapproché du fabricant de cartes graphiques de pointe pour offrir un tout autre visage à la version PC de Minecraft. Et quand on écrit un tout autre visage, on pèse nos mots : d’après la vidéo illustratrice, le jeu phénomène n’a strictement rien à voir avec et sans ray tracing. Comme on peut s’y attendre, il gagne en réalisme avec la technologie, quitte à perdre de son charme pixelisé.

Ray tracing sur PC > la 4K sur Xbox One X

Si on peut comprendre la volonté du studio d’offrir un second souffle à son jeu en profitant des améliorations visuelles d’aujourd’hui, il est étonnant de le voir réserver des ressources et de la main d’œuvre à une infime frange de son public (les joueurs équipés d’une carte graphique Nvidia RTX en l’occurence). Qui plus est, quand on pense ray tracing, Minecraft et sa patte artistique volontairement grossière ne sont pas le premier exemple qui vient à l’esprit pour démontrer les apports de la technologie misant sur la trajectoire des rayons lumineux.

Plus concrètement, Minecraft utilise le path tracing, un dérivé du ray tracing qui réunit tous les effets lumineux (ombre, réflexion, éclairage) dans un seul algorithme. En résultent un soleil plus éblouissant, des reflets plus appuyés, des ombres plus réalistes, une meilleure diffusion de l’éclairage, une atmosphère plus dense et riche… Saxs Persson, directeur créatif, donne un exemple : « Le RTX offre un nouveau souffle à Minecraft. Dans la version normale, un bloc doré apparaît juste jaune mais, avec le ray tracing, vous allez pouvoir apprécier des effets de lumière spectaculaires et des reflets — vous verrez même un personnage dans les reflets. » En somme, c’est plus beau.

On notera que Minecraft n’est pas le premier jeu old school à bénéficier du ray tracing. Quelques mois auparavant, le vieillissant Quake II avait eu droit à une version RTX. Notons aussi que certains joueurs de Minecraft n’ont pas attendu Microsoft pour avoir du ray tracing grâce à la magie des mods.