Ninja, célèbre pour ses vidéos de streaming sur Fortnite, avait 14 millions de followers sur Twitch. Il quitte la plateforme pour rejoindre Mixer.

Tyler Blevins, plus connu sous le pseudonyme de Ninja, est le joueur de Fortnite le plus populaire grâce à ses livestreams sur Twitch. C’est donc un coup dur qu’il assène à la plateforme, puisqu’il rejoint à partir de ce mois d’août 2019 son concurrent Mixer, le service de diffusion en streaming de Microsoft.

Ninja a publié plus de 900 vidéos sur Twitch et il rassemble 14 millions de followers (gratuits). Il a clairement participé à populariser le service et, en partie grâce à ce dernier, il a gagné 10 millions de dollars en 2018. C’est dans une vidéo humoristique publiée sur YouTube, sous forme de fausse conférence de presse, qu’il annonce son départ. « Je sais que cela va être un choc pour vous, mais à partir d’aujourd’hui, je diffuserai exclusivement sur Mixer », déclare Ninja avec un grand sourire.

Le streamer n’a pas vraiment explicité les raisons de ce changement, mais il assure que cela n’impactera pas sa façon de jouer. Au contraire : « C’est juste une plateforme différente, explique Ninja. C’est l’occasion de revenir aux origines, de me rappeler pourquoi je suis tombé amoureux du streaming ».

Une aubaine pour Mixer

Ce choix peut étonner de prime abord. Mixer n’est pas aussi populaire que d’autres plateformes de streaming en direct telles que Twitch ou YouTube. Mais elle a déjà un premier avantage : puisqu’elle appartient à Microsoft depuis 2016, elle est directement intégrée à Windows 10 et à la Xbox One.

Pour surfer sur l’arrivée de ce nouveau venu de marque, Mixer a mis en place une campagne de communication. Ninja est d’ores et déjà mis en valeur sur leur plateforme et l’abonnement à sa chaîne est gratuit pendant tout le mois d’août (contre 5,99 dollars habituellement). Le streamer comptabilise 230 000 abonnés ce 2 août, moins de 24h après l’annonce. C’est très loin des 14 millions, mais autant dire que cela grimpe rapidement. Les viewers sont déjà très actifs sur son chat, mais tout l’enjeu sera de savoir combien sauront franchir le cap de l’abonnement payant au terme de la campagne initiale d’acquisition.

C’est une aubaine pour Mixer pour se placer en concurrent de taille aux autres services. Mais c’est aussi à l’avantage de Ninja. Sur un Twitch de plus en plus saturé, il faisait face à 1,5 millions d’autres streamers… contre seulement 69 000 sur Mixer. Voilà de quoi y régner en maître, en arrivant au moment opportun : la plateforme de Microsoft a fait face à une augmentation de 195 % de ses vues en 2018, selon Streamlabs. Mixer est également réputée pour être beaucoup moins toxique que Twitch et YouTube (peut-être parce qu’il y a effectivement moins de monde…).

« Mixer est un endroit qui s’est construit pour être positif et accueillant depuis le premier jour, nous attendons avec impatience l’énergie apportée par Ninja et sa communauté », a déclaré un porte-parole de la plateforme de streaming, comme le rapporte The Verge. Le premier livestream de Ninja sur Mixer est programmé pour ce 2 août, à l’occasion du festival musical Lollapalooza.