Tyler Belvins dit « Ninja » a été payé beaucoup d'argent pour faire la pub d'Apex Legends, le nouveau jeu phénomène d'EA.

Ninja, le joueur et streamer le plus connu de Fortnite, a été payé 1 million de dollars (soit plus de 880 000 euros) pour faire la promotion du jeu Apex Legends, a appris Reuters ce 14 mars 2019.

Le 4 février 2019, Electronic Arts et Respawn Entertainment mettait en en ligne un nouveau jeu gratuit : Apex Legends. Dès le lendemain, Ninja, le joueur professionnel et streamer le plus connu du jeu Fortnite, publiait un tweet à propos du jeu ainsi qu’un lien vers sa chaîne Twitch, où il découvrait le jeu en direct avec des dizaines de milliers d’abonnés.

Il y utilisait déjà le mot-dièse #ApexPartner, qui laissait déjà entendre qu’il avait été rémunéré pour cette publicité.

SO happy to be back streaming for you guys ! Going live, playing the Apex Legend Battle Royal ! #ApexPartner https://t.co/QC3Dpr8MTr — Ninja 🇺🇸 (@Ninja) February 5, 2019

Le 6 février, il publiait également une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée « Ninja joue au Battle Royale Apex Legends ! », toujours suivi du hashtag #ApexPartner. Dans la description, l’Américain avait ajouté toutes les informations nécessaires pour jouer à Apex Legends, notamment un lien de téléchargement. Mais jusqu’ici, personne ne savait combien le célèbre streamer avait été payé pour cette grosse opération de communication.

Les streamers de Fortnite ont aidé Apex Legends à exister

Ninja a plus de 21 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube, une dizaine de million sur Twitch. Il a connu la célébrité grâce au jeu de construction et de survie Fortnite, qui est devenu un phénomène planétaire en 2018, notamment grâce à son mode Battle Royale.

Au vu du succès global (on parlait de 78 millions de joueurs en août 2018) une grande partie des éditeurs de jeux ont emboîté le pas pour proposer « leur » version du concept de Battle Royale : un nombre fini de joueurs sont envoyés sur une île et doivent s’éliminer.

Apex Legends a surpris tout le monde, avec 50 millions de joueurs et joueuses inscrites en à peine un mois d’existence. Mais cette popularité ne doit pas tout au hasard : Respawn et EA ont très bien géré la communication, invitant de nombreux streamers réputés de Fortnite à venir tester le jeu. Comme nous l’avions repéré à la mi-février dernier, Apex Legends était devenu très rapidement le plus joué sur la plateforme Twitch, où des gamers retransmettent en direct leurs parties.

À la date du 14 mars où nous écrivons ses lignes, les statistiques sont un peu retombées : Fortnite et Apex Legends se tirent la bourre sur Twitch mais ont été à nouveau dépassés par l’indéboulonnable League of Legends.