L'Epic Games Store a rendu gratuit l'un des meilleurs jeux de coopération : vous avez jusqu'au 11 juillet pour l'obtenir.

Overcooked est plus qu’un jeu : c’est un endroit merveilleux où l’on coopère, on partage, on apprend, on s’écharpe, on panique et parfois on ruine des amitiés à vie. Et il est désormais gratuit sur l’Epic Games Store, du 5 au 11 juillet 2019.

Le meilleur jeu coopératif

Le jeu a été conçu par Ghost Town Games en 2016 et dispose d’une communauté de fan grandissante et très impliquée. L’objectif : vous contrôlez des personnages dans les coulisses d’un restaurant et vous devez envoyer des plats. Ça semble ennuyeux ? Ça ne l’est pas du tout. Les défis se multiplient, les difficultés s’empilent, tout comme votre pile de vaisselle à laver… Même après quelques parties, vous n’arriverez pas à totalement maitriser le jeu.

Si les parties solo sont possibles, il est fortement conseillé de jouer à plusieurs — c’est bien plus drôle mais aussi plus facile pour coordonner les actions : toi, tu prends la découpe de champignons, moi, je m’occupe du riz, et le dernier s’occupera d’éteindre les feux de cuisine, ou bien de faire la vaisselle, ou bien de faire les makis, ou bien d’envoyer les plats, ou bien ou bien ou bien…

En août 2018, Overcooked 2 est sorti, relançant de plus belle les parties stressantes et hilarantes, avec cette fois un mode multijoueur en ligne. Celui-ci n’est pas disponible sur l’Epic Games Store pour l’instant, mais vous pouvez commencer avec le premier volet sans problème : il n’a pas du tout mal vieilli.

Overcooked se joue sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. L’Epic Games Store est une plateforme disponible uniquement sur PC et Mac qui distribue des jeux vidéo en ligne. Pour venir concurrencer le leader Steam, Epic Games propose chaque semaine certains jeux gratuitement.

