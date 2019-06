De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en juillet 2019, et que nous attendons le plus.

Vous êtes prêts à fredonner Bella Ciao pendant deux mois ? La Casa de Papel, partie 3, est de retour sur Netflix France.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met en ligne toujours plus de nouveaux contenus sur sa version française. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. En juillet, Netflix met le paquet avec le grand retour de Stranger Things.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie.

Séries Séries

Stranger Things, saison 3 — 4 juillet

Fait rare pour Netflix : la plateforme ne sortira aucune autre production originale ce vendredi, pour laisser la place à sa série phare Stranger Things d’occuper tout l’espace.

La Casa de Papel, partie 3 — 19 juillet

La nouvelle partie de la série espagnole, rachetée par Netflix, pourra-t-elle être encore plus grandiloquente que les précédentes ? Au vu de la bande-annonce… oui.

Queer Eye, saison 4 — 19 juillet

Orange is the new black, saison 7 — 26 juillet

Fut un temps, les prisonnières de Litchefield étaient le produit d’appel le plus célèbre de Netflix. Les années passent les contenus se multiplient… mais on n’oublie pas la série qui a été la première à montrer autant de personnages de femmes dans toute leur diversité.

Films Films

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal — 1er juillet

La Môme — 1er juillet

Tarzan — 6 juillet

Pom Pom Ladies — 12 juillet

Rien que pour le casting, on dit oui.

Point Blank — 12 juillet

Anthony Mackie n’est pas que le Faucon, il est aussi un urgentiste pris au piège d’un film au scénario vu et revu des milliers de fois.

Docus Documentaires

The Accountant of Auschwitz — 1er juillet

Parchis — 10 juillet

Un focus sur le phénomène Parchis, des enfants stars espagnols dans les années 80.

Histoire de tacos — 12 juillet

Quelqu’un a dit tacos ? On est là.

The Great Hack : L’affaire Cambridge Analytica — 24 juillet

Un documentaire qui n’a pas encore de bande-annonce mais qui s’annonce savoureux, pour mieux comprendre l’affaire Cambridge Analytica qui a ébranlé Facebook (un peu).

Enfants Enfants

Bienvenue chez Mamilia — 10 juillet

Pinky Malinki, partie 3 — 17 juillet

