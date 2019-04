Netflix a officialisé la date de diffusion de la troisième partie de la série La Case de Papel.

« Leurs vacances sont terminées », prévient Netflix dans son communiqué daté du 1er avril et annonçant la date de diffusion de La Casa de Papel : Partie 3. Les nombreux fans de la série espagnole peuvent sortir leur agenda et cocher la date du 19 juillet 2019.

Le teaser diffusé est en adéquation avec le slogan. Alors que les premières images montrent des héros en train de partager des moments de bonheur au calme, elles cèdent vite leur place à des séquences sous haute tension. Place à la cavale après le braquage du siècle ?

En exclusivité sur Netflix

Présentée en octobre 2018, la troisième partie de La Casa de Papel réunira peu ou prou le même casting que les précédents épisodes. On retrouvera notamment les personnages prénommés Tokio, Le Professeur, Denver, Rio, Helsinki, Nairobi, Estocolmo, Raquel, Suarez ou encore Berlin — que certains pensaient mort. Pour l’heure, nul ne sait ce que les scénaristes réservent aux héros qui pensaient être en vacances. « L’équipe est de retour et pour plus qu’un simple braquage… » écrivait simplement Netflix au moment de l’officialisation des nouveaux épisodes.

D’abord diffusée sur la chaîne de télévision espagnole Antena 3, La Casa de Papel a été récupérée et redécoupée par Netflix en 2017. Face au succès retentissant du programme considéré comme « la série non anglophone la plus regardée » dans l’histoire de la plateforme, la multinationale n’a pas hésité à prolonger l’aventure en rachetant totalement les droits et produire elle-même ce nouveau volet. Netflix va-t-il trop tirer sur la corde alors que la fin de la deuxième partie était tout sauf ouverte ? L’avenir le dira.

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte