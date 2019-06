Fortnite vient d'ajouter un « inverseur de tempête » dans ses objets virtuels, et sa puissance va modifier la manière dont joueurs et joueuses s'affrontent, surtout pendant la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment.

La mise à jour 9.20 de Fortnite risque de beaucoup faire parler d’elle. Un nouvel objet appelé Inverseur de tempête (ou storm flip en anglais) a été ajouté, et il va modifier profondément la manière dont les joueurs et joueuses s’affrontent.

Il s’agit d’une petite bouteille noire qu’il faut lancer, et qui contient une « tempête » ou une « anti-tempête » en fonction de l’endroit où elle est envoyée :

Si les joueurs la lancent dans une zone en pleine tempête, cela crée un dôme sous lequel ils sont immunisés des dégâts de la tempête,

Si les joueurs la lancent dans une zone indemne, cela crée une mini-tempête à l’intérieur d’une demi-sphère.

Un objet qui change la compétition

Fortnite est un jeu de survie et de construction dans lequel 100 joueurs maximum sont lancés sur une île et doivent s’éliminer. Pour que la partie ne dure pas infiniment, il existe une « tempête » qui se déclare à chaque début de partie et qui restreint petit à petit la zone de la carte dans laquelle les joueurs peuvent évoluer. S’ils restent dans la tempête, ils subissent des dégâts progressifs, et meurent rapidement.

L’inverseur de tempête permet donc, pendant 20 secondes, à un joueur de survivre dans une zone qui lui infligerait des dégâts en temps normal, mais aussi, à l’inverse, de « condamner » toute une zone où se trouvent ses adversaires. Et cette capacité est cruciale pour qui s’intéresse au mode compétitif de Fortnite, notamment la Coupe du Monde qui est en train de se jouer en ce moment.

Comme nous le décrivions dans un précédent article, la Coupe du Monde repose beaucoup sur la tempête, car les joueurs, parmi les meilleurs du monde, sont très nombreux à survivre plus longtemps que la moyenne. Ils sont donc souvent plusieurs dizaines à se retrouver concentrés dans une toute petite zone cylindrique « en sécurité », entourés par la tempête, qui bouge.

Or grâce à l’inverseur de tempête, il sera maintenant possible pour un joueur d’envoyer une tempête sur toute la zone où se trouvent ses ennemis, ou bien de survivre dans une zone « protégée » pendant que les autres doivent survivre à la tempête qui bouge. Seule limite à l’objet : il ne se ramasse qu’à l’unité, ce qui signifie que si un joueur veut en transporter plusieurs, cela lui coûtera plusieurs emplacement dans son sac (qui ne pourront pas être occupés par d’autres armes).

Sur Reddit, plusieurs joueurs ont déjà commencé à partager leur nouvelle manière de jouer (et gagner) grâce à l’inverseur de tempête, montant par exemple très haut au-dessus des autres puis lançant l’inverseur de tempête pour que les joueurs coincés en bas subissent des dégâts. D’autres affirment que l’objet est un « désastre » qui risque de « ruiner la compétition » des phases de sélections de la Coupe du Monde. Reste à voir si l’objet restera en jeu, et combien de temps.

Ce n’est pas la première fois que Fortnite met en jeu une nouvelle arme contestée : fin 2018, Epic Games avait rajouté une Infinity Blade, une épée très puissante qui permettait à celui ou celle qui l’équipe de tuer facilement tous les autres gamers aux alentours. Elle avait été retirée rapidement, trop critiquée des joueurs pro qui trouvaient qu’elle faussait le jeu.