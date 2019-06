Le génial Green Book est disponible en UHD. Achetez-le.

L’Oscar 2019 du meilleur film méritait une sortie vidéo à la hauteur de sa réussite tant artistique que critique. C’est pourquoi Metropolitan a mis les petits plats dans les grands pour Green Book, avec une édition UHD permettant de (re)découvrir l’excellent film de Peter Farrelly dans les meilleures conditions.

Après avoir vu Green Book, on lui donnerait assurément un quatrième Oscar, technique cette fois. On vous dit tout.

Film Le film

Récompensé par l’Oscar du meilleur film, Green Book se présente d’abord comme la formidable rencontre entre deux acteurs au talent immense. D’un côté, Viggo Mortensen campe un italo-américain bourru mais doté d’un grand cœur. De l’autre, Mahershala Ali incarne un musicien enfermé dans son talent et sa solitude.

De leur relation tumultueuse naît une ode à la tolérance dans une Amérique où la ségrégation est loin d’avoir disparu. En navigant constamment entre humour et intelligence, Green Book traite son sujet pourtant grave avec une légèreté de tous les instants. Assurément l’un des temps forts cinématographiques de ces dernières années.

Image L’image : 4/5

Peter Farrelly et son chef opérateur ont su mettre en exergue les différents lieux et moments de la journée traversés par Tony Lip et Don Shirley durant leur périple vers le Sud. Sans jamais trop en faire, le Blu-ray UHD s’attache à accompagner cette balade avec justesse. On profite dès lors d’un piqué très élégant. On a vu mieux sur le support, mais il délivre de jolis détails quand le besoin s’en fait sentir (meilleur exemple : la table du repas de Noël donne envie de goûter à tous les plats).

Plus notable, l’apport du HDR fait un bien fou à la palette de couleurs, notamment dans l’appartement très rempli du pianiste à la renommée internationale (ses costumes de luxe ne manquent pas d’en profiter également). Attention, le film est diffusé au ratio 2.00, ce qui se traduit par des bandes noires plus fines qu’à l’accoutumée (on croirait presque à du plein écran).

Son Le son : 5/5

On ne s’attendait pas à ce qu’un film comme Green Book se montre aussi généreux en Dolby Atmos (version originale uniquement). Si, la majorité du temps, la piste accentue les dialogues avec une précision bienvenue, force est de reconnaître qu’elle ne manque jamais d’appuyer les différentes ambiances en ouvrant la scène sonore.

Au moindre applaudissement entendu pendant les concerts de Don Shirley, les canaux situés au plafond sont sollicités pour plonger le spectateur au plus près de l’action. Les effets 3D font également un retour remarqué pendant la scène où les deux compères de fortune parlent sous une pluie battante. Là, on a vraiment l’impression d’être avec eux. Cela tombe bien, on a envie d’être avec eux.

