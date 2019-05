Nintendo a renforcé l'abonnement Nintendo Switch Online avec une nouvelle promotion qui permet de payer 99 euros pour deux incontournables.

Au moment de l’annonce du Nintendo Switch Online, Nintendo avait indiqué que les abonnés bénéficieront de plus en plus d’avantages sur la durée. Le 16 mai 2019, le constructeur japonais a ajouté un nouveau bonus : des bons qui permettent d’acheter deux jeux Switch pour 99 euros.

Exclusifs au Nintendo Switch Online et vendus uniquement par paire (on peut en stocker 8 sur son compte), ces tickets peuvent être échangés contre des incontournables disponibles sur l’eShop. Dans le catalogue éligible, on ne trouve que des exclusivités — The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Super Mario Odyssey. Mieux, on pourra les utiliser pour des sorties à venir (exemple : Super Mario Maker 2, attendu pour le 28 juin).

Est-ce une si bonne affaire ?

Concrètement, ces bons offrent l’opportunité d’acheter deux jeux pour 99 euros, soit 49,50 euros par titre. Est-ce une bonne affaire ? Oui et non. En fouinant sur les sites de ventes en ligne (Amazon, Fnac, Cdiscount), il est facile de tomber sur des promotions qui permettent déjà de récupérer des jeux aux alentours des 50 euros — en version physique (exemple : The Legend of Zelda : Breath of the Wild est disponible à 54,99 euros sur Amazon).

Plus cocasse, dans la sélection des jeux concernés par l’offre, on peut en trouver certains à 49,99 euros (exemple : Bayonetta 2), ce qui ne ferait économiser que 49 centimes d’euros en utilisant un bon… À cette faible économie réalisée selon les productions choisies s’ajoute l’obligation d’avancer 99 euros pour n’acheter, parfois, qu’un seul jeu. Fort heureusement, les bons d’achats sont valables un an.

Dans quel(s) cas deviennent-ils financièrement intéressants ? Peut-être au moment de craquer pour deux nouveautés difficilement trouvables à moins de 60 euros ailleurs. En bref, n’hésitez pas à comparer avant de cliquer sur le bouton acheter.

