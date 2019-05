En partenariat avec Marvel, Adidas a sorti une série de chaussures inspirées des personnages d'Avengers : Endgame.

Avengers : Endgame est vraiment : partout. Après un mode dédié sur Fortnite et un easter egg dans Google, le film se fait maintenant une place chez Adidas. En collaboration avec Marvel, le fabricant a lancé le 26 avril six chaussures aux couleurs des héros du film.

Les personnage sélectionnés pour ces éditions limitées sont Black Panther, Captain America, Captain Marvel, Iron Man, Nick Fury et Thor. Mis à part le roi du Wakanda et l’agent secret, on pouvait donc s’attendre à des sneakers très colorées.

Du rouge éclatant d’Iron Man à la combinaison du jaune, rouge et bleu de Captain Marvel, les chaussures ne passent vraiment pas inaperçues. Ces couleurs vives correspondent toutefois aux modèles choisis, tous issus des gammes de stars du basketball. Rarement sobres, les chaussures des athlètes de la NBA et de la WNBA étaient donc parfaites pour rendre hommage aux super-héros.

Des chaussures qui ne sont pas accessibles à tous

Les modèles issus de la collaboration entre Adidas et Marvel ne sont pas accessibles à tous. Tout d’abord, il s’agit d’éditions limitées : une fois les stocks vidés, les magasins et sites officiels ne seront plus approvisionnés.

D’autre parts, les pointures prévues pour les modèles adultes vont du 40 au 50, ce qui exclut les personnes avec de plus petits pieds… donc, globalement, un grand nombre de femmes. Il existe de versions enfants avec des pointures entre 35 et 40, mais elles ne sont disponibles que pour les modèles Black Panther et Iron Man.

Si ces sneakers vous ont tapé dans l’œil, mieux vaut vous dépêcher : les modèles Black Panther (adulte) et Nick Fury sont déjà en rupture de stock sur le site officiel. Il vous faudra dépenser entre 99,95 euros et 179,95 euros pour acquérir un des modèles « Avengers ». Ces prix pourraient grimper en flèche une fois les réserves épuisées.