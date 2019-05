Comme tous les lundis, nous avons veillé tard pour regarder le « S8E4 » de Game of Thrones en direct, épisode tant attendu. Voici notre résumé. Attention, spoilers.

La bataille contre les Marcheurs Blancs n’est plus. Mais cela ne veut pas dire que la guerre est terminée. Après s’être débarrassés du Roi de la Nuit dans l’épisode 3 (merci Arya), Jon et Daenerys se préparent à affronter Cersei à Port-Réal. Pendant plus d’une heure, on retrouve l’essence de la série Game of Thrones, et ça fait du bien. Nouveau calme, pour une nouvelle tempête à venir. Vivement l’épisode 5.

Bonne nouvelle : cette fois, on y voit quelque chose.

Il faut affronter les vivants

Daenerys pleure la mort de Jorah Mormont, Sansa celle de Theon. Jon, qui est sorti d’un combat contre un dragon mort-vivant avec une simple égratignure sur le visage, n’a pas le temps de pleurer puisqu’il est chargé du discours d’après-bataille. Bref, il faut enterrer celles et ceux qui sont tombés. Comme Mélisandre n’est plus là pour faire du feu, les héros doivent allumer les bûchers eux-mêmes — avec des torches. Peu pratique. Pas très sympa non plus de la part de Tyrion de gâcher les festivités du banquet nocturne avec des phrases comme, « Il nous reste à affronter les vivants ». C’était sans compter Bran, qui fait pire avec des encore « Je ne veux plus rien » et « Je vis dans le passé ».

Heureux d’avoir survécu, ils vivent leur meilleure vie et s’adonnent à des jeux d’alcool. Qui boira le plus entre Tyrion et Tormund ? Autre question essentielle : qui finira avec Brienne ? Tormund ou Jaime ? Indice : ce n’est pas forcément le plus sauvageon des deux…

De son côté, Arya fait la fête à sa façon, c’est-à-dire en tirant à l’arc. Elle est interrompue par Gendry, devenu noble. Il lui fait une déclaration et demande sa main. Elle décline en lui offrant le baiser de sa vie. Au moins Gendry reprend-il le titre du personnage le plus friendzoné de Game of Thrones, après feu Jorah Mormont.

C’est officiel, Jon et Daenerys se fichent d’être neveu et tante. Ils continuent de s’aimer comme des collégiens qui découvrent l’amour. Sauf quand il faut discuter de l’identité réelle de Jon, héritier légitime du trône. Daenerys ne veut pas que cette information s’ébruite et préconise de garder le secret intact. « Tu es ma reine », lui souffle Jon, qui ne souhaite pas devenir roi mais tient quand même à dire la vérité à ses sœurs. Tôt ou tard, il devra faire un choix entre sa famille et son couple. Sansa et Arya sont mises au parfum rapidement, tout comme Varys et Tyrion. Les deux complotistes-sûrs cherchent alors un moyen de profiter de la situation pour mettre la bonne personne sur le trône, dans le bien du Royaume. Trahison is coming.

Le plan pour battre Cersei a l’air bien plus solide et réfléchi que celui qui a servi à renverser le Roi de la Nuit (ok, il a fonctionné). Les soldats prévoient d’encercler Port-Réal en attendant que le peuple, affamé, se soulève contre Cersei. Mais, en chemin, l’armée des gentils est accueillie par les pirates d’Euron Greyjoy. Elle n’a même pas le temps de dire ouf qu’un dragon meurt sous le poids des flèches, provoquant la colère de Daenerys. Au tour des bateaux, ensuite, d’encaisser de lourds dégâts. Bienvenue chez les méchants.

Après deux épisodes partagés entre les verres de vin, les sauteries avec Euron Greyjoy et la grossesse, Cersei fait enfin son retour à l’écran. Elle est parvenue à capturer Missandei et trouve une parade pour désamorcer la stratégie de ses ennemis : réunir les innocents autour d’elle pour provoquer un massacre de victimes collatérales en cas d’attaque. Après l’échec rapide des négociations de reddition, Tyrion tente tant bien que mal d’amadouer sa sœur. En vain. Martyr officielle, Missandei enfile le costume de première victime humaine de l’affrontement à venir, sous les yeux tristes de Ver Gris.

L’objectif de Cersei est atteint : énerver Daenerys au maximum pour qu’elle se transforme en monstre (d’aucuns diraient, en mad queen) et perde le soutien du peuple.

