Des internautes américains ont repéré l'existence d'un bouton qui lancerait au hasard n'importe quel épisode d'une série sur Netflix. Évidemment, ce n'est pour l'instant qu'un test restreint. On s'interroge tout de même sur sa pertinence.

Vous n’avez jamais regardé la série The Office ? Pourquoi ne pas commencer par l’épisode 4 de la saison 5 ! C’est l’étrange proposition que teste Netflix à très petite échelle, a remarqué le site AndroidPolice ce 19 avril 2019.

Nos confrères américains ont été alertés par des abonnés de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) concernant l’ajout d’une fonctionnalité dans l’app Android. Dans la capture d’écran partagée par le site d’information, on voit qu’une nouvelle catégorie est apparue au milieu des rubriques classiques sur l’app Android : « Jouer un épisode populaire. » Elle est accompagnée du symbole « aléatoire » ou « random » communément utilisé par les plateformes, représenté par deux flèches qui se croisent.

Les séries mises en avant dans cette image sont très différentes. On trouve le récent documentaire Notre Planète, dont l’ordre des épisodes, à l’exception du premier, n’a pas beaucoup d’importance. Mais on voit aussi des séries de fiction comme New Girl ou The Office, deux productions (qui n’appartiennent d’ailleurs pas à Netflix) qui ont une continuité temporelle au fil des saisons. S’il s’agit de séries comiques (on voit aussi un bout d’Arrested Development) avec des épisodes aux synopsis bouclées, elles ont chacune des éléments d’intrigue dits « fil rouge » qui donnent un sens narratif chronologique à l’enchaînement des épisodes.

En somme, découvrir The Office au milieu de la saison 3, sans passer par la case « pilote » ni « découverte des personnages » peut être très hasardeux, voire complètement à contre-courant de l’intention des créateurs de la série.

Netflix teste constamment des choses

Pour l’instant, rien n’indique que cette fonction a été déployée à beaucoup d’utilisateurs.

Contacté par Numerama, Netflix n’a pas encore confirmé officiellement l’existence de ce bouton-test — ni donné d’explications à une telle idée. Il convient toutefois de rappeler que la plateforme est coutumière des essais, les plus farfelus soient-ils. En septembre dernier, nous avions interrogé son CEO Reed Hastings sur le fait que l’algorithme de Netflix nous proposait parfois en tête de page d’accueil… un film que nous avions déjà vu. « Ça n’a peut-être pas d’intérêt pour vous, mais beaucoup de gens aiment revoir plusieurs fois le même film », avait-il affirmé très simplement. Reste à savoir si les modifications de l’algorithme netflixien suivent les pratiques… ou les encouragent.

