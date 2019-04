Pour la deuxième fois, Epic Games a mis en ligne une zone de la carte de Fortnite qui contenait une scène de pendaison. Cela montre des failles dans le processus de sélection des contributions de fans au jeu.

Epic Games a un vrai problème avec les contributions de ses fans. Pendant quelques jours, une scène de pendaison a été incorporée à Fortnite, cachée au sous-sol d’un bâtiment qui avait été ajouté début avril à la carte du jeu. Un internaute l’a finalement signalé sur Reddit le 7 avril 2019, et toute la construction a été retirée.

Fin décembre dernier, Epic Games a lancé un nouveau concept appelé Le Bloc. Il s’agit d’une zone de la carte de l’île de Fortnite, qui est complètement vide. Elle vise à accueillir, tour à tour, différents bâtiments inventés par des fans dans le nouveau mode Créatif du jeu, qui permet aux joueurs de construire tout ce qu’ils veulent avec des ressources illimitées.

Un acte volontairement malveillant

La maison nommée Mysterious Mansion, au passage très belle et très fournie, a été soumise par un joueur du nom de NexTimYT. Sur Reddit, il s’était réjoui, le 3 avril dernier, que sa construction avait été sélectionnée. Dans sa vidéo de « candidature » toutefois, le moment où la caméra s’approche de la zone en question a été étrangement coupé au montage…

Depuis la prise de conscience d’Epic Games — qui a retiré la Mysterious Mansion et l’a remplacée par une ancienne construction —, l’internaute se montre très agressif. Sur Reddit, il semble tout à fait conscient de ce qu’il a fait. Il a d’ailleurs commenté la publication de celui qui l’a « dénoncé » en lui assénant « merci d’avoir ruiné ma vie ». Puis, à un autre endroit, il s’est fendu de quelques messages très ironiques, parlant de « quiproquo malencontreux ».

Sa carte virtuelle ne laissait pourtant pas vraiment de doute sur son intention. D’une, une vidéo de présentation filmée en version « cinématique » montrait carrément une scène de pendaison avec un personnage — attention, la vidéo ci-dessous contient ces images graphiques, sont choquantes.

Short tour on my The block map for next week pic.twitter.com/KaEqpBnttJ — Fury – BACK IN THE GAME (@FuryLeaks) March 28, 2019

De deux, on y voit également un tableau censé rappeler un rituel sataniste, avec un ours en peluche entouré d’une dizaine de bougies. Or, cette peluche rappelle une autre mésaventure du 22 février dernier, lorsqu’Epic Games avait déjà ajouté par erreur une maison issue du Mode Créatif qui contenait une… scène de pendaison d’un ours en peluche.

Epic Games doit faire plus attention

Ces deux incidents en moins de deux mois montrent qu’Epic Games doit encore améliorer ses processus de sélection et validation des contribution qui émanent de ses joueurs. Bien que le CEO d’Epic Games affirme que la communauté de Fortnite est la « plus bienveillante » qui existe, il y aura toujours de nombreux gamers prêts à tout pour « troller » le géant américain et tenter de bien se faire voir auprès de leurs pairs. Fortnite compte aujourd’hui 250 millions de joueurs et joueuses inscrits.

Epic a fini par communiquer officiellement, affirmant au site Polygon que le Bloc en question avait été retiré car il n’adhérait pas aux « règles de créations » de Fortnite. Le créateur de la bâtisse a aussi publié, amer, un échange qui aurait eu lieu avec un modérateur du studio qui lui explique qu’ils « n’ont pas vu à temps la scène de suicide » et qu’ils sont donc obligés de retirer la construction.