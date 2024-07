Lecture Zen Résumer l'article

Warner Bros. a partagé les images du futur personnage jouable de Suicide Squad: Kill the Justice League. Il s’agira de Mrs. Freeze, dont le design est vraiment hideux.

Suicide Squad: Kill the Justice League est l’un des flops de cette année 2024. Comme on pouvait hélas s’y attendre, la greffe n’a pas pris du tout pour ce jeu-service qui observe une audience famélique malgré l’argument DC Comics. Et alors que Warner Bros. pourrait simplement le débrancher, le titre ne fait rien pour arranger son cas et remonter la pente. En témoignent les premières images du futur personnage jouable : Mrs. Freeze, dévoilée dans un tweet publié le 3 juillet.

La grosse nouveauté de la saison 2 de Suicide Squad: Kill the Justice League sera donc l’ajout de Mrs. Freeze au casting. Il s’agit bien de la version féminine du célèbre vilain de la mythologie Batman — Nora Fries de son vrai nom (sauf modification induite du multiverse). Mais alors qu’elle aurait pu constituer un atout pour le jeu voué à une mort imminente, Mrs. Freeze se prend déjà une volée de critiques en raison d’un design plus que douteux. Elle sera disponible dans le jeu à compter du 11 juillet.

Mrs. Freeze dans le jeu Suicide Squad // Source : Warner Bros.

Mrs. Freeze est hideuse

« Je ne vais pas mentir, ce design est mauvais », résume parfaitement l’internaute Eddie, en réponse à la publication du compte officiel du jeu. Liam Williams abonde : « Personne ne va jouer ça ». On vous passe bien évidemment les commentaires plus désobligeants, car misogynes. Le fond du problème n’est pas lié au genre de Mrs. Freeze mais bien à son look, qui est difficile à défendre. Le studio Rocksteady, qui étale déjà quelques fautes de goût dans Suicide Squad: Kill the Justice League, aurait pu proposer quelque chose de plus stylisé — inspiré de cette image par exemple. « Ce design n’aide pas la promotion de la saison 2 », conclut TK.

Ne plus voir cette pub

Au moins ce design raté pourrait presque réhabiliter le Mister Freeze du piètre film Batman et Robin, où le personnage est interprété par Arnold Schwarzenegger. Rien ne va dans le costume porté par l’acteur, qui se ridiculise dans chaque scène où il apparaît. En tout cas, on peut dire que le vilain n’est pas souvent à la fête dans les différentes adaptations où il apparaît. Il mérite bien mieux, surtout quand on connaît son histoire.

Arnold Schwarzenegger en Mister Freeze dans le film Batman et Robin // Source : Capture YouTube

D’autres fans de DC Comics pointent du doigt le choix en tant que tel. Concrètement, ils se demandent pourquoi Rocksteady a opté pour une version féminine de Mister Freeze, alors qu’il existe une autre méchante spécialisée dans l’utilisation de la glace pour se défendre : Killer Frost (elle apparaît notamment dans la série The Flash). « Mrs. Freeze plutôt que Killer Frost ? », s’interroge Batman1997. Bref, Suicide Squad: Kill the Justice League loupe encore l’occasion de faire les choses bien. Il ne fait finalement que tendre des bâtons pour se faire battre.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+