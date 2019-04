Le gameplay d'Apex Legends cumule les bonnes trouvailles. Et cela, les développeurs de Fortnite l'ont bien remarqué.

En sortant tard par rapport à la montée en puissance des Battle Royale, Apex Legends a eu le temps d’apprendre. Plusieurs mécaniques font du jeu édité par EA un exemple de prise en main et de confort — on pense à la communication en jeu sans micro ou au fait de ne pas avoir de dégât de chute. Mais des éléments au cœur de son gameplay font aussi le succès d’Apex. Et ça, Fortnite l’a bien compris.

C’est en tout cas ce que dévoile un communiqué du compte officiel du jeu sur YouTube, qui a annoncé une nouvelle mécanique : bientôt, un Reboot Van pourra ressusciter les joueurs. Comment ? Eh bien il suffira d’aller chercher la Reboot Card d’un coéquipier mort au combat et de l’amener jusqu’au van pour le faire revenir en jeu. Cela vous rappelle quelque chose ? C’est normal : c’est exactement comme cela que cela se passe dans Apex, où une légende peut aller chercher discrètement les cartes de ses coéquipiers décédés et trouver une sorte de module terrestre qui va les rappeler en jeu — sans équipement et après un saut qui attirera l’attention d’à peu près tous les joueurs sur la carte.

Dans Fortnite comme dans Apex, les équipes qui s’affrontent n’auront pas la possibilité de faire revivre à l’infini des joueurs. Les vans sont en effet peu nombreux sur la carte et se désactivent quand une escouade les utilise. En revanche, vous pourrez rappeler toute votre équipe sur un seul et même van.

Malgré le succès fulgurant de son concurrent, Fortnite n’a pas encore de souci à se faire : des millions de joueurs continuent d’arpenter ses cartes et des événements officiels se préparent. Mais cette annonce rappelle que le monde du Battle Royale en général a une certaine tendance à la copie : on se souvient que sans PUBG, Fortnite serait resté un jeu collaboratif visant à éliminer des vagues de zombies et que sans le succès de Fortnite, des jeux comme Apex n’auraient pas vu le jour. Et ce n’est pas la première fois qu’Epic s’empare d’une fonctionnalité de son concurrent : une précédente mise à jour de Fortnite avait lancé un tout nouveau système de communication par « ping » très largement inspiré d’Apex.

Reste à savoir si cloner des éléments de gameplay ravira les fans : a-t-on envie de jouer tout le temps au même jeu ?

La mise à jour de Fortnite (8.30) qui inclut le Respawn Van sera disponible la semaine prochaine.