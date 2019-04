Dans une annonce dédiée à l'état du développement de Fortnite, Epic Games a annoncé que la résolution du jeu serait la même pour tous les joueurs et joueuses en compétition. Cette nouveauté dérange certains joueurs pro.

Alors que la Coupe du monde de Fortnite approche à grand pas, Epic Games a pris une décision controversée. Dans un communiqué sur l’état de développement du jeu, le studio a annoncé le bannissement de la résolution étirée lors des tournois. Selon l’annonce, « le format d’image sera verrouillé sur 16:9 dans les modes de jeux compétitifs (ex : l’Arène et les tournois virtuels). »

Cette mise à jour a provoqué la colère de nombreux joueurs et des dizaines de messages expliquent sur Twitter que le studio « s’enfonce de plus en plus » et « casse le jeu ». Mais pourquoi certains joueurs sont-ils mécontents ?

Une vieille astuce dans les jeux de tir consiste à utiliser une résolution 4:3 (1440 x 1080 pixels) plutôt que la traditionnelle 16:9 (1920 x 1080 pixels). L’affichage est étiré (car au lieu de couper les bords en « format carré », l’image est étiré pour s’adapter à l’écran rectangulaire, ce qui lui donne une apparence plus large et plate.

Dans certains jeux, comme Counter-Strike : GO, cela permet de rendre les ennemis plus gros (et donc plus simple à toucher). Selon une bonne partie de la communauté, le même principe s’appliquerait à Fortnite et donne donc un avantage important. Certains contestent ce fait, comme cet utilisateur d’Imgur qui explique que la résolution étirée rend aux contraire les ennemis plus petits et difficiles à toucher sur le jeu d’Epic Games.

L’amélioration de la visée serait donc simplement une illusion, mais la résolution étirée à tout de même un véritable atout. En l’utilisant, le compétiteur obtient une meilleure vision verticale. C’est un atout majeur dans Fortnite puisque les batailles les plus féroces se jouent en construisant des tours pouvant monter très haut dans le ciel.

Un problème de timing

Le bannissement de la résolution étirée dans les tournois a un objectif clair : mettre tous les participants sur un pied d’égalité. Epic Games veut que sa Coupe du monde de Fortnite soit accessible à tous et préfère donc se débarrasser des options pouvant apporter un avantage déloyal.

Plus que la décision en elle-même, c’est surtout le timing de son annonce qui peut être critiqué. Il reste à peine une semaine avant le début de la Fortnite World Cup, et certains joueurs et joueuses n’auront pas le temps de se réhabituer au format d’image classique. Certains professionnels, comme Tyler « Ninja » Blevins, soulignent un temps d’entraînement gaspillé : « Je m’entraînais avec (la résolution étirée) et maintenant tout est perdu. C’est la même chose pour tous les joueurs professionnels qui l’utilise. »

This tweet annoys me severely. It is mostly about how they are executing everything. Allowing stretched at the last secret skirmish then switching a week after arena even launches ? I was practicing with it and now its all wasted. Same for every pro player that uses it. — Ninja (@Ninja) April 3, 2019

Si vous êtes intéressés par la Coupe du monde, rendez-vous ici pour apprendre les règles de participation.