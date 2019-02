Maxime Claudel - il y a 41 minutes Pop culture

Elon Musk a fait une apparition dans l'une des émissions récurrentes de PewDiePie.

Internet était-il prêt pour une association entre Elon Musk et PewDiePie ? Peut-être, peut-être pas. Toujours est-il que c’est bel et bien une réalité à la faveur d’une vidéo postée sur la chaîne du célèbre vidéaste le 22 février 2019. Et qui a déjà dépassé les 7 millions de vues…

Dans la séquence, Elon Musk apparaît aux côtés de Justin Roiland, co-créateur de la série Rick and Morty, pour noter des mèmes (à partir de 13min et 30 secondes). La figure emblématique de Tesla et SpaceX avait teasé sa participation — réclamée par les fans — au mois de janvier dernier.

Elon Musk + PewDiePie = boom

Bien que PewDiePie et Elon Musk ne se croisent pas, physiquement, dans la vidéo, ce rapprochement entre deux personnalités controversées ne peut que produire des étincelles et susciter la curiosité. Dans cette émission récurrente sobrement baptisée Meme Review, Elon Musk fait d’ailleurs montre de son sens de l’autodérision en donnant son avis sur des mèmes qui le ciblent directement (entre autres plus ou moins drôles).

Host meme review ? pic.twitter.com/k2SFtIUh1k — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2019

En apparaissant sur YouTube, Elon Musk ne manque pas de toucher une cible qui se situe hors-Twitter, son terrain de jeu favori. Par le passé, le milliardaire s’est déjà montré sur la plateforme de Google. On se souvient par exemple de son entretien avec Joe Rogan pendant lequel il a fumé un joint… Chez le spécialiste tech Marques Brownlee, il avait été en revanche bien plus sérieux.

Pour PewDiePie, accueillir Elon Musk apparaît comme une aubaine pour garder ses distances avec T-Series, chaîne avec laquelle il lutte pour la place de numéro 1 en nombre d’abonnés sur YouTube. De toute évidence, l’occasion était beaucoup trop belle.