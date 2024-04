Lecture Zen Résumer l'article

La dernière grosse mise à jour de Hellidvers 2 va pousser les joueuses et les joueurs à faire encore plus attention lors des phases de tir. En effet, les balles vont désormais ricocher sur les armures adverses les plus lourdes.

Les développeurs de Helldivers 2 n’en finissent plus d’améliorer le jeu, l’un des succès les plus surprenants de l’année 2024. Enfin, quand on dit améliorer, cela dépend. Parfois, c’est surtout pour enquiquiner encore plus la communauté, qui doit déjà se farcir un âpre combat face à des robots, survivre malgré des conditions climatiques extrêmes ou encore faire des choix cornéliens. Le tout, dans un conflit global piloté par une seule personne.

C’est ainsi qu’on découvre, dans la dernière note de patch publiée le 29 avril, que Helldivers 2 va rendre le tir allié encore plus létal. Concrètement, les balles vont dorénavant ricocher de « manière appropriée » sur les armures ennemies les plus lourdes. « De la discipline dans la visée et le tir est extrêmement recommandée », fait savoir Arrowhead Games Studio. Pour rappel, le tir allié est un élément qui participe au réalisme du jeu.

Helldivers 2. // Source : PlayStation

Les développeurs de Helldivers 2 sont sadiques

Arrowhead est vraiment un studio sadique, puisqu’il s’agit d’un handicap supplémentaire pour les fans, qui doivent déjà faire attention à l’endroit où ils tirent et font atterrir des stratagèmes (un accident est vite arrivé). Mais il faut reconnaître aussi qu’ils donnent un sacré fil à retordre à Joel, le maître du jeu. Récemment, les joueuses et les joueurs ont mis moins de 24 heures pour éradiquer deux milliards d’insectes.

Ces performances retentissantes, qui mettent en avant le talent d’une communauté passionnée, incitent les développeurs à imaginer des moyens de leur mettre des bâtons dans les roues. Enrichir le tir allié en faisant rebondir les balles sur des armures lourdes est une excellente manière de durcir l’expérience, sans la rendre impossible non plus. L’objectif est toujours de trouver un juste équilibre pour ne pas tomber dans l’excès et la frustration.

Cette grosse mise à jour de Helldivers 2 modifie aussi le comportement d’une vingtaine d’armes et de quatre stratagèmes. Il y a aussi des ajustements sur la manière dont sont disposés les objectifs, avec des distances optimisées et des tâches moins éloignées les une des autres. Enfin, une option a été ajoutée pour désactiver le chevauchement automatique en cas de sprint.

