En révélant les pics de fréquentation record de Fortnite, Epic Games essaie de remettre Apex Legends à sa place.

Fortnite n’est pas encore prêt à laisser son trône d’empereur des battle royale à Apex Legends (ni à Tetris 99). Bien conscient du succès du jeu de Respawn Entertainment, Epic Games a contre-attaqué en lâchant des chiffres dans un communiqué de presse. Selon le studio, « le concert de Marshmello organisé le 2 février 2019 a réuni 10,7 millions de joueurs connectés en simultané ». Un record impressionnant sachant que League of Legends n’a jamais dépassé les 7,5 millions de joueurs simultanés et que le battle royale PUBG en a atteint 3,2 millions au sommet de sa popularité.

On pourrait argumenter que le concert de Marshmello était un événement très spécial et qu’il ne révèle pas la véritable popularité du jeu. Epic Games y a pensé aussi puisque le studio a révélé un second chiffre : « le week-end dernier, samedi 16 février 2019, 7,6 millions de joueurs en simultané ont été comptabilisés. Un record pour Fortnite hors événement ». Il reste donc encore beaucoup de chemin à faire avant que Apex Legends puisse essayer de prendre la place du roi, le jeu d’EA n’ayant pas encore passé les 3 millions de joueurs simultanés. On précisera tout de même qu’il n’est disponible que sur PC et certaines consoles, tandis que Fortnite profite également du marché des smartphones et de la Switch.

Le petit nouveau qui inquiète Epic Games

Le fait que ces chiffres soient publiés maintenant n’est pas un hasard. Epic Games se donnait rarement la peine de communiquer précisément sur ce sujet, mais Apex Legends a tout changé. Si le studio ressent le besoin de montrer que son jeu a la meilleure fréquentation, c’est parce qu’il a enfin un adversaire à sa hauteur et capable de l’inquiéter. Il faut dire qu’avec 25 millions de joueurs répertoriés en une semaine et un grand succès critique, le jeu s’est fait remarquer.

Epic Games avait d’ailleurs déjà réagi quelques jours après la sortie de Apex en achetant le mot clé « Apex Legends » pour afficher son jeu devant celui de son concurrent dans les recherches Google.