Netflix a décidé d’arrêter Jessica Jones et The Punisher, les deux dernières séries sur des superhéros Marvel, a appris le site américain Deadline ce 18 février 2019. Jessica Jones s’arrêtera après sa troisième saison, pas encore sortie. Netflix a confirmé que The Punisher ne reviendrait pas pour un troisième volet.

C’est officiellement la fin d’un long partenariat entre Disney et Netflix, qui a vu naître ces deux séries, mais aussi d’autres comme Iron Fist (annulée en octobre), Luke Cage (octobre aussi) et plus récemment Daredevil (annulée en novembre 2018).

De son côté, Marvel semble pointer du doigt Netflix, à demi-mot, dans un communiqué publié dans la foulée. « Notre partenaire de réseau a peut-être décidé qu’ils ne voulaient plus continuer à raconter les contes de ces magnifiques personnages… Mais vous savez que Marvel ne s’arrête pas à ça (…) La suite au prochain épisode ! » a écrit Jeph Loeb, vice-président de Marvel Television.

L’ombre de Disney

La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) dirigée par Reed Hastings insiste sur le fait que les saisons de ces séries, qui ont été coproduites par Netflix, resteront en ligne « un bon moment ». Entendre : ces contenus n’iront pas tout de suite chez Disney+, le service de SVOD en préparation chez la firme de Mickey.

Disney+, qui doit être présenté le 11 avril prochain, est le grand projet de Disney pour garder le contrôle sur ses contenus, qu’ils viennent de Disney, Pixar ou encore Marvel. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement est censée être lancée d’ici la fin 2019 aux États-Unis, et en 2020 dans le monde.

Grâce à un catalogue solide constitué de blockbusters (Captain Marvel, Avengers, etc), mais aussi de séries inédites (deux sur Star Wars, une sur le « méchant » Loki), Disney+ espère grappiller des parts du gâteau sur un marché où Netflix domine pour l’instant très largement — la firme a récemment dévoilé qu’elle comptait 139 millions d’abonnés dans le monde.

